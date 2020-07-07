Air France відновить польоти в Україну: названа дата

Авіакомпанія Air France з 13 липня відновить прямі регулярні рейси в Україну.

Про це повідомили в українському представництві авіаперевізника, передають "Avianews". За словами інсайдерів, авіакомпанія обслуговуватиме маршрут Париж-Київ, який з'єднає аеропорти Шарля-де-Голля і Бориспіль.

Зазначається, що рейси будуть виконуватися два рази на тиждень у вівторок і п'ятницю. З 24 серпня Air France планує збільшити частоту перельотів до трьох на тиждень: у вівторок, четвер і суботу.

Комі того, авіакомпанія надає можливість пересадки на інші рейси в аеропорту Парижа. Однак перед покупкою квитків пасажири повинні враховувати можливі обмеження на транзит на шляху в інші країни.

Розклад рейсів Київ-Париж з 13 липня:

AF1753 Київ-Париж 14:50-17:10 (вівторок, п'ятниця),

AF1752 Париж-Київ 09:25-13:35 (вівторок, п'ятниця).

З 24 серпня:

AF1753 Київ-Париж 14:50-17:10 (вівторок, четвер, субота),

AF1752 Париж-Київ 09:25-13:35 (вівторок, четвер, субота).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa та Міжнародні авіалінії України. Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.