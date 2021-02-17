Сім сороміцьких помилок туристів в готелях, яких може припуститися кожен

Для більшості українців довгоочікувана відпустка — період, коли можна відірватися на повну. Подорожуючі звертають уваги на правила поведінки та етикет у суспільстві, особливо закордоном.

Туристи часто не слухають інструктаж при заселенні в готель, а потім можуть викласти за це кругленьку суму штрафу. OBOZREVATEL розповів про сім найчастіших помилок відпочивальників.

Відвідування ресторану в пляжному одязі

Купальники можна носити лише на пляжі або біля басейну. Не варто йти в мокрому одязі в ресторан, навіть якщо він поблизу води або на терасі. Виглядати потрібно пристойно: якщо чоловік з'явиться у столовій без футболки, офіціант зробить зауваження або попросить покинути заклад.

Купання після вечері

В багатьох готелях купання після заходу сонця — заборонено. Це правило існує майже в усіх туристичних осередках світу. Його прийняли задля безпеки туристів, які часто йдуть купатися вночі і наражаються на небезпеку. В кращому випадку за порушення ви заплатите штраф, а в гіршому – отримаєте травми від морських жителів, які не сплять вночі.

Запізнення на трапезу

Ніхто не буде чекати на вас після закінчення відведених годин на прийом їжі. Система All-Inclusive щедра, але дуже сувора, тому варто запам’ятати графік роботи ресторанів.

Виносити їжу за територію ресторану або готелю заборонено

Їжа вважається такою ж власністю готелю, як меблі, халати і рушники. Якщо ви не знаєте, чи можна у вашому комплексі можна виносити їжу з собою — уточніть це у персоналу.

Нехтування цінниками на барі

Дехто помилково вважає, що "все включено" розповсюджується на весь асортимент готелю. Наприклад, на наступний день після алкогольного гуляння вас може чекати чек на кругленьку сумму в номері. Переконайтеся, що напої або частування безкоштовні.

"Дешевші" екскурсії

Іноземні тури передбачають вже включені у вартість путівки екскурсії. Якщо в іншій країні вам пропонують дешеву екскурсію від місцевих – краще не ведіться, адже це можуть бути шахраї. Туристів часто обманюють на гроші, а іноді нелегальні екскурсії були небезпечними для здоров'я. Страховка поширюється тільки на подорожі від вашого турагентства.

Перегляд місцевого телебачення

Звичка українців постійно дивитися телевізор може коштувати сотню долларів. Справа в тому, що іноземне телебачення зазвичай платне, якщо не звертати увагу на канали, — вас може чекати неприємний сюрприз.

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