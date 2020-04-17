5 неймовірних фактів з історії Red Bull Flugtag

У вересні в Києві відбудеться шалене змагання саморобних літальних апаратів Red Bull Flugtag. Подати заявку на участь можна до 20 квітня. Більше деталей про змагання читайте тут.

А поки пристебніться, ми ось-ось пронесемося історією найбільш драйвового спортивного шоу.

Чи знаєте ви, що...

200 кг – це межа

Спершу трохи цифр. Щоб пройти строгий відбір найбільш нестрогого авіаційного шоу на Землі, ваш апарат має бути саморобним, він повинен запускатися виключно силою членів команди. А ще розмах крил не може перевищувати 9 метрів, а вага апарату -- 200 кг. Окрім того, у кожній команді має бути не більше п'яти учасників.

Стислість – сестра польоту

Побудувати неймовірний літальний апарат – це лише пів справи. Потім його потрібно не менш ефектно презентувати. До того ж не лише ефектно, але й бадьоро: на все презентаційне шоу команді дається всього 30 секунд.

Першочергово судді Red Bull Flugtag давали кожній команді від 1 до 6 очок, але з часом шкала оцінювання змінилася: тепер максимум – 10 балів. Фінальна оцінка складається з трьох показників: креативність дизайну, видовищність і довжина польоту.

Усе розпочалося з Відня

Надворі 1992-ий рік. Люди люблять з'являтися в громадських місцях у велосипедках і поняття не мають, що таке інтернет. Водночас в австрійському Відні два товариші, один з яких (Пітер Рок) був співробітником Red Bull, вирішили влаштувати жартівливий день польотів (звідси і назва – flugtag).

Ідея з'явилася під час напруженого брейншторму: Пітер Рок намагався придумати новий слоган зі словами "надає крила". Аж раптом його осінило: а чому б не дати шанс взлетіти абсолютно різним людям?

Від ідеї – до реалізації. Потрібна локація знайшлася на березі Дунаю, де моментально розпочалося будівництво злітної смуги. Авторам неймовірної ідеї пощастило: у Відні тоді проживало чимало авіаторів і конструкторів-аматорів, які охоче відгукнулися на запрошення спробувати свої сили в найбільш несерйозному польоті в їхньому житті. За чотири місяці відбувся перший в історії Red Bull Flugtag.

Поліція опинилася під загрозою

Пітер Рок одразу зробив ставку на видовищність, тому запросив на перший Red Bull Flugtag цілий парашутний клуб. Надворі була чудова погода, тож тисячі глядачів прийшли подивитися на нове й неочікуване змагання. Ніхто (ні уболівальники, ні 43 пілоти) не могли й подумати, що зрештою вийде.

Хтось намагався взлетіти на крилатому велосипеді, ще якась команда об'єдналася у величезну скульптуру, а серед учасників був навіть піаніст. Найбільш пам'ятний епізод того дня, коли один з літальних апаратів ледь не потрапив у поліцейський катер.

Через два роки Red Bull Flugtag змінив локацію, перебазувавшись на аеродром на березі Дунаю.

Вітер інколи втручається в плани пілотів

Перший Red Bull Flugtag поза Австрією відбувся в 1997-ому році одночасно в Берліні (Німеччина) і Цюриху (Швейцарія). У 1999-ому році день польотів завітав до Дубліна (Ірландія), а потім уперше пройшов у Стокгольмі (Швеція) і Барселоні (Іспанія).

Дебют Red Bull Flugtag поза межами Європи складно назвати простим: у 2000-ому році в ПАР піднявся настільки сильний вітер, що ніхто з пілотів так і не зміг взлетіти. Зате всі отримали задоволення від дійства.

Уперше в Україні Red Bull Flugtag відбувся в 2010-ому році, потім день польотів пройшов у 2013-ому, а тепер ми чекаємо на грандіозне повернення: третій Red Bull Flugtag 5 вересня на Русанівській набережній.

Не прогав нагоди позмагатися в шаленому дні польотів Red Bull Flugtag, подавай заявку на участь уже зараз.