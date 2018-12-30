260 тисяч за тату на пенісі: британець прославився в ЗМІ несподіваним вчинком

У Великобританії 67-річний чоловік зробив татуювання на пенісі. Чоловік вирішив покрити малюнками 100% свого тіла.

На нове тату витратили чотири години, а в цілому на всі сеанси він витратив більше 240 годин. Про це пише Ladbible.

Інтимна тату обійшлася чоловіку в 7,5 тисячі фунтів.

Рей каже, що татуювання ніби доповнюють його і додають впевненості.

"Я відчуваю себе одягненим і повноцінним, коли дивлюся на себе в дзеркало. Для мене це найкращий різдвяний подарунок", - сказав Рей.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 21-річна Пауліна Рамірес з США поділилася роликом під назвою "Де, чорт візьми, Джордж?", В якому показала, що буває з дівчатами, коли їм не надають уваги їх хлопці.