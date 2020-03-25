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25 березня • оновлено в 16:09
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105-летняя женщина на фоне пандемии раскрыла секрет долголетия

2.4т
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Британка вопреки пандемии коронавируса отметила 105-летний юбилей с размахом в пабе.

В заведении города Нортгемптон собрались родственники и друзья долгожительницы, сообщает Daily Mail.

Власти Великобритании призывали граждан, учитывая распространение болезни, оставаться дома и не ходить в публичные места без крайней надобности.

105-летняя женщина на фоне пандемии раскрыла секрет долголетия

pixabay.com

Но юбилярша уверяет, что коронавирус ее не пугает после всего, что ей довелось повидать за долгую жизнь.

По ее словам, секрет долголетия – довольно активный образ жизни для ее возраста. Британка ест много овощей, иногда готовит самостоятельно и не отказывает себе в вине.

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