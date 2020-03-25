105-летняя женщина на фоне пандемии раскрыла секрет долголетия

Британка вопреки пандемии коронавируса отметила 105-летний юбилей с размахом в пабе.
В заведении города Нортгемптон собрались родственники и друзья долгожительницы, сообщает Daily Mail.
Власти Великобритании призывали граждан, учитывая распространение болезни, оставаться дома и не ходить в публичные места без крайней надобности.
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Но юбилярша уверяет, что коронавирус ее не пугает после всего, что ей довелось повидать за долгую жизнь.
По ее словам, секрет долголетия – довольно активный образ жизни для ее возраста. Британка ест много овощей, иногда готовит самостоятельно и не отказывает себе в вине.
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