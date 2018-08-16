€1000 за вечерю і пісні Тіматі: як гуляє еліта України в Монте-Карло

Журналісти дізналися, як українська еліта витрачає тисячі євро під час літнього відпочинку на Лазурному узбережжі у Франції.

В Монте-Карло оренда авто на тиждень обійдеться в кілька тисяч доларів, а за вечерю на яхті доведеться віддати не менше €1000. У нічних клубах "туристів" розважають російські музиканти, а ціни на алкоголь та їжу стартують від €100, пише "Страна.ua".

На дорогах міста Монте-Карло в основному дорогі автомобілі. Орендувати Lamborghini Gallardo Spider жовтого кольору тут складно, оскільки на це авто великий попит. Коштує він €700 в день плюс паливо за рахунок орендаря. Сім днів можна кататися за €4000. Porsche 911 Targa - обійдеться в 650 євро/доба.

"З самого незвичайного, що у нас просили - флешка з російськими хітами в машину. Замовник розбив свій телефон і нового ще не було. А друзі повинні були тільки через пару днів під'їхати. І щоб обов'язково там були пісні Тіматі. Мені соромно, але ми, якщо чесно, не знали хто це взагалі такий. Довелося ознайомитися з його творчістю", - говорить співробітник компанії з оренди автомобілів в Монте-Карло.

Яхта довжиною до 19 метрів тут буде коштувати €22200-25000 за тиждень. Крім того зараз популярністю користуються сніданки або вечері на яхті, яка стоїть в порту. Коштує це близько €1000 на двох.

Що стосується тусовок, то українці відпочивають в Монте-Карло в конкретних двох клубах. Це TWIGA і нічний заклад Jimmy'z Monte-Carlo. Сюди часто привозять Єгора Кріда, Стаса Михайлова і Тіматі, а також відомих діджеїв. Вхід безкоштовний, але депозит столика не менше €1000. Келих шампанського коштує тут €25, кальян - від €200, а набір суші та ролів близько €100.

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