10 наймальовничіших злітно-посадкових смуг у світі

Американський канал CNN склав список з 10 найбільш мальовничих злітно-посадочних смуг в різних країнах світу.

У список локацій увійшли аеропорти Італії, Ірландії, Шотландії, Франції та інших держав.

Аеропорт Донегол, Ірландія. Аеропорт Донегал, розташований на північному заході Атлантичного узбережжя і щорічно займає лідируючі позиції в подібних рейтингах ЗМІ.

Фото: cnn.com

Аеропорт Барра, Шотландія. З посадкової смуги шотландського аеропорту Барра відкривається приголомшливий вид на узбережжі.

Фото: cnn.com

Ніцца Лазурний берег, Франція. Посадкова смуга до третього за завантаженістю аеропорту Франції щорічно стає найпопулярнішою для бронювання приватними рейсами.

Фото: cnn.com

Міжнародний аеропорт Орландо Мельбурн. Аеропорт штату Флорида входить в 10-ку наймальовничіших аеорпортов світу.

Фото: cnn.com

Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен. Відвідувач цього аеропорту просто не зможе виявитися байдужим до атмосфери навколо.

Фото: cnn.com

Аеропорт імені Хуанчо Е. Йраускена, Саба, Голландський Карибський басейн. Аеропорт Хуанчо Е. Йраускена на острові Саба займає шосте місце в ретингу.

Фото: cnn.com

Аеропорт Куинстаун, Нова Зеландія. Озеро Вакатіпу і чудові пейзажі навколо забезпечили аеропорту Нової Зеландії впевнене місце в 10-ці.

Новини Експерти опублікували дивний рейтинг аеропортів світу

Фото: cnn.com

Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада. В опитуванні експертів і любителів подорожей цей аеропорт Канади отримав більше 7000 голосів.

Фото: cnn.com

Аеропорт Лондон-Сіті, Великобританія: смуга цього британського аеропорту може похвалитися фантастичним видом на Темзу та вежу Біг-Бена.

Фото: cnn.com

Аеропорт Aosta Valley, Італія: свою популярність цей італійський аеропорт отримав завдяки "найвеличнішим горам в Європі".

Фото: cnn.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, пасажир літака, який прямував з Пакистану до Австралії, розлютив пілота, благаючи Бога про авіакатастрофу. Через таку поведінку чоловіка довелося висадити з авіалайнера.

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