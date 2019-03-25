10 наймальовничіших злітно-посадкових смуг у світі

Американський канал CNN склав список з 10 найбільш мальовничих злітно-посадочних смуг в різних країнах світу.
У список локацій увійшли аеропорти Італії, Ірландії, Шотландії, Франції та інших держав.
Аеропорт Донегол, Ірландія. Аеропорт Донегал, розташований на північному заході Атлантичного узбережжя і щорічно займає лідируючі позиції в подібних рейтингах ЗМІ.
Фото: cnn.com
Аеропорт Барра, Шотландія. З посадкової смуги шотландського аеропорту Барра відкривається приголомшливий вид на узбережжі.
Фото: cnn.com
Ніцца Лазурний берег, Франція. Посадкова смуга до третього за завантаженістю аеропорту Франції щорічно стає найпопулярнішою для бронювання приватними рейсами.
Фото: cnn.com
Міжнародний аеропорт Орландо Мельбурн. Аеропорт штату Флорида входить в 10-ку наймальовничіших аеорпортов світу.
Фото: cnn.com
Міжнародний аеропорт принцеси Юліани, Сен-Мартен. Відвідувач цього аеропорту просто не зможе виявитися байдужим до атмосфери навколо.
Фото: cnn.com
Аеропорт імені Хуанчо Е. Йраускена, Саба, Голландський Карибський басейн. Аеропорт Хуанчо Е. Йраускена на острові Саба займає шосте місце в ретингу.
Фото: cnn.com
Аеропорт Куинстаун, Нова Зеландія. Озеро Вакатіпу і чудові пейзажі навколо забезпечили аеропорту Нової Зеландії впевнене місце в 10-ці.
Фото: cnn.com
Аеропорт Біллі Бішопа, Торонто Сіті, Канада. В опитуванні експертів і любителів подорожей цей аеропорт Канади отримав більше 7000 голосів.
Фото: cnn.com
Аеропорт Лондон-Сіті, Великобританія: смуга цього британського аеропорту може похвалитися фантастичним видом на Темзу та вежу Біг-Бена.
Фото: cnn.com
Аеропорт Aosta Valley, Італія: свою популярність цей італійський аеропорт отримав завдяки "найвеличнішим горам в Європі".
Фото: cnn.com
Як раніше писав OBOZREVATEL, пасажир літака, який прямував з Пакистану до Австралії, розлютив пілота, благаючи Бога про авіакатастрофу. Через таку поведінку чоловіка довелося висадити з авіалайнера.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!