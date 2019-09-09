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10 вересня • оновлено в 06:31
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Немає аналогів у світі: в Карпатах показали лікувальний вулкан. Дивовижні кадри

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У селі Старуня Богородчанського району на Івано-Франківщині розташований єдиний в Україні діючий вулкан, який при цьому викидає лікувальні грязі і нафту.

Про це йдеться в сюжеті "Еспресо ТВ" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що йому немає аналогів не лише в Україні, а й в усьому світі.

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У Карпатах показали лікувальний вулкан Старуня

У Карпатах показали лікувальний вулкан Старуня

Скріншот з відео

В Україні розташований єдиний у світі грязьовий вулкан Старуня

В Україні розташований єдиний у світі грязьовий вулкан Старуня

we.org.ua

Відзначається, що диво природи з'явилося завдяки людській діяльності в зв'язку з розробкою нафтових свердловин. Поруч із грязьовим вулканом розташований ще і газовий, через що з надр постійно доноситься звук киплячого чайника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні на державному рівні відродили унікальний курорт Куяльник.

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Місце
Україна
Тег
вулкан
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Аналогов такого гав-на нет нигде,идиоты.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Согласен источников нефтяных много которые бьют из земли но у чушкарей очередная перемога,он опять единственный.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Специально для кастрюляголовых чушкарей,вулкан из нефти.
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