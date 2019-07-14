Відходи по другому колу: в Туреччині зізналися, чим годують гостей

Турецькі готелі повторно виставляють на "шведському столі" продукти, які не доїли гості.

Як розповів глава Федерації готельєрів Туреччини Осман Айик, це не стосується швидкопсувних продуктів, пише КП.

Також Айик підкреслив, що продукти, які можуть використовуватися повторно, чітко визначені, і асортимент шведського столу формується з урахуванням цього.

"З використаної тарілки гостя готелю ні в якому разі нічого не може бути використано повторно, всі залишки їжі з тарілок повністю викидаються в сміття", - заявив глава Федерації готельєрів.

Шведський стіл

Айик розповів, що кілька разів можуть використовуватися такі продукти, як сир, мед, пастеризовані оливки, масло і варення.

За словами голови Федерації готельєрів, в Туреччині є жорсткі критерії використання і зберігання продуктів харчування. Кожне готельне підприємство зобов'язане дотримуватися їх.

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