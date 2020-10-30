Названо три велетенські гойдалки в Карпатах, на яких треба покататися. Фото

Карпатські гойдалки справляють надзвичайне враження. Одна з них навіть потрапила в Книгу рекордів України.

Travel24 розповідає про три гойдалки в Карпатах, які варто відвідати.

Найбільша гойдалка в Україні

Гойдалка розташована в Буковелі й досить популярна серед користувачів Instagram. Над нею працювали п'ятеро людей. Відомо, що деревину взяли місцеву: смереку міцну. Спершу колоди обтесали на землі, а саму конструкцію сколочували вже нагорі.

Гойдалку виміряли й представники Книги рекордів України. Виявилося, що висота конструкції сягає 8 метрів та 88 сантиметрів – це найвища гойдалка в Україні.

Найвисокогірніша гойдалка в Космачі

Ця гойдалка розташована на горі Сиглін, що в Космачі Івано-Франківської області. Розташована на висоті 857 метрів над рівнем моря. З неї відкривається фантастичний панорамний краєвид на інші карпатські хребти. Гойдатися на ній доволі екстремально, але й красиво.

Щоб дійти сюди, вам доведеться подолати підйом у 2 кілометри від місця висадки автомобілем або 3 кілометри від центру Космача, який займе приблизно 1,5 години.

Гуцульська гойдалка в селі Микуличин

Ця гойдалка, яка є місцевою розвагою, висотою із сосну. Задля більшого адреналіну: сядьте на неї удвох, і нехай вас розгойдають якнайсильніше. Страшно, але краєвид незабутній.

Вхід сюди безплатний. Щоб доїхати, введіть геолокацію "Велика карпатська гойдалка Микуличин" у Google Maps.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у горах Еквадору, у місті Баньос розташований екстремальний атракціон – унікальні "Гойдалки на краю світу" підвішені над прірвою на висоті 2660 метрів над рівнем моря. З них мандрівникові відкривається захопливий краєвид на Анди.