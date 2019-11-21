Названо найдешевший день для покупки квитків на переліт

Існують найвигідніші дні для бронювання авіаквитків і номерів у готелях туристами.

До редакції видання "Лента" надійшли відповідні результати дослідження онлайн-сервісу Мomondo, які свідчать, що найкраще це робити по вівторках.

Уточнюється, що "найдорожчими" днями для придбання квитків на будь-які напрямки вважаються субота та неділя.

Подорожі - найдешевші дні для бронювання pixabay

Більш того, найвигідніші ціни на переліт до Європи доступні за 63 дні до дати вильоту, на інших напрямках – за 51 день. Таким чином можна заощадити до 56% та 42%.

Також дослідження показало, що номер у готелі найкраще замовляти за чотири місяці: до Європи оптимальний термін – 118 днів, до інших країн – 115 днів. Економія складе 49% і 69%.

Подорожі pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше портал Kiwi.com склав рейтинг найбюджетніших місць для подорожей Європою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!