Названо 10 найпопулярніших країн серед українців: куди найчастіше подорожували. Інфографіка

У 2020 році українці здійснили подорожі до 123 країн світу. Найбільш відвідуваними стали три країни, які межують з Україною.

Про це проінформували у пресцентрі Державної прикордонної служби. Йдеться про Польщу (близько 4 млн осіб), Угорщину (1 млн 635 тисяч) та Росію (1 млн).

Крім того, серед лідерів минулого року були також такі країни як Туреччина (965 тисяч) та Єгипет (730 тисяч осіб).

До Румунії їздили більше 626 тисяч українців, Білорусі – 496 тисяч, Словаччини – 336 тисяч, Молдови – 328 тисяч, Німеччини – 222 тисяч та ОАЕ – 100 тисяч осіб.

"Популярною для українців стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тисяч наших співвітчизників. Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тисяч, Іспанія – 53,5 тисяч, Велика Британія – 44,5 тисяч, Болгарія – 42 тисяч, Ізраїль – 41 тисяч, Грузія – 33,6 тисяч, Греція – 26,5 тисяч, Данія – 24 тисяч, Катар – близько 20 тисяч та Домініканська Республіка – 14, 5 тисяч осіб", – сказано у повідомленні.

До Чорногорії, Хорватії та Албанії їздило 23 тисяч, 16,2 тисяч та 12 тисяч українців відповідно.

У той же час іноземців в Україну в минулому році прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн осіб з 192 країн світу.

Найбільше в Україну приїжджали з прикордонних країн: лідерами стали громадяни Молдови, Білорусі, Росії, Польщі, Румунії та Угорщини. Крім того приїжджали також громадяни Туреччини, Німеччини, Ізраїлю і США.

Більшість іноземців перебували в Україні з приватною і туристичною метою, а 70 тисяч осіб слідували через нашу країну транзитом, уточнили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України опублікувало оновлений список країн "червоної" і "зеленої" карантинних зон, в'їзд у які передбачає певні обмеження через пандемію коронавірусу (COVID-19). Так, у "червоний" список потрапили 68 країн. Зокрема, США, Канада, Великобританія, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Польща, Угорщина, Росія, Білорусь, Грузія, Ізраїль тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні низка країн Європи продовжили або посилили карантинні заходи через пандемію коронавірусної хвороби.