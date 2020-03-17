Що взяти з собою в подорож під час пандемії коронавірусу: список речей

Складено список речей, необхідних у подорожі під час пандемії коронавірусу.

Так, в першу чергу потрібно запастися рідким антибактеріальним засобом для рук з вмістом спирту не менше 60 відсотків – в такому випадку він може служити альтернативою частого миття рук з милом. Про це повідомляє Fox News.

Фото: money.com

Фото: foxnews.com

Крім того, слід взяти з собою в ручну поклажу спиртовмісні серветки. Ними ви можете продезінфікувати навколишні поверхні. Крім того, в поїздці знадобляться кілька пачок паперових серветок, щоб підтримати гігієну дихання й уникнути поширення інфекції повітряно-крапельним шляхом.

Фото: foxnews.com

Зазначається, що мандрівникам, які не є носіями коронавірусу, навряд чи стануть в пригоді захисні маски, адже вони не є ефективними в запобіганні зараження.

Фото: instagram / lobodaofficial

Як раніше писав OBOZREVATEL, професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікуючі вологі серветки ефективним способом захисту від зараження коронавірусом на борту літака.

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