Наші "Мальдіви": в мережі показали найбільший безлюдний острів в Україні

У мережі показали фото найбільшого безлюдного острова в Україні - Джарилгача.

Знімки зроблені під час експедиції на південь країни опублікував в Facebook проект Ukraїner.

Джарилгач - безлюдний острів, який омивається Джарилгацьклю і Каркинітською затоками в Чорному морі. Входить в Національний природний парк "Джарилгацький" і відноситься до Скадовського району Херсонської області.

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Ukraїner

Острів є найбільшим за площею (62 кв.км) і другим по довжині (42 км) в Україні. Також його часто називають "українськими Мальдівами".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року на острові застрягли кілька сотень туристів - теплоходи не могли забрати людей з-за поганих погодних умов.