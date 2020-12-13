На які курорти можна полетіти під час локдауну: названо напрямки й ціни

Під час локдауну, який запровадять в Україні в січні, на зарубіжних курортах можна буде відпочити за ціною від 180 до 1200 доларів за 7 днів.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів віцепрезидент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза. "В українців є досить непоганий асортимент країн, куди можна переміститися на період локдауну", – зауважив він.

Дереза озвучив країни, які сьогодні доступні українцям для зимового відпочинку.

"Якщо взяти туристичні країни, то сьогодні ми можемо полетіти в Єгипет, Емірати, Занзібар, Мальдіви, Домінікану і Мексику. Туреччина, Болгарія, Чорногорія і Македонія зараз пропонують гірськолижні курорти", – повідомив він.

За словами експерта, ціни на тури, порівняно з минулим роком, знизилися на 30%. Він назвав приблизну вартість відпочинку протягом 7 днів на одну людину на популярних курортах:

5-зірковий готель в Єгипті із системою "все включено" коштуватиме близько 300 доларів, 3-4-зіркові готелі – від 200 доларів

3-4 зірки в Об'єднаних Арабських Еміратах обійдуться в суму від 350 доларів, з одноразовим або дворазовим харчуванням

3-зірковий готель на Занзібарі обійдеться в 700-800 доларів

Відпочинок протягом 9-10 днів на Домінікані в 4-5-зірковому готелі із системою "все включено" і перельотом коштуватиме від 1200 доларів

На три гірськолижних курорти Туреччини організовано чартерні рейси, що істотно знижує вартість туру. Тиждень відпочинку в горах обійдеться від 180 доларів на особу

Дереза запевнив, що на популярних зарубіжних курортах вжито всіх заходів безпеки в ситуації пандемії коронавірусу.

"Якщо говорити про літню Туреччину, то люди відпочивали в готелях і майже не виходили за них. За весь сезон у Туреччину летіло дуже багато туристів, і не було жодних проблем з якимись спалахами. Думаю, на гірськолижних курортах теж не буде великого контакту. У Туреччині, Чорногорії, Еміратах усе організовано досить безпечно", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, із 8 по 24 січня в Україні буде введено локдаун – посилені карантинні обмеження. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів 9 грудня.