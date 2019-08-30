На українському курорті шторм змив пляжі: фото і відео стихії

Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області 29 серпня накрив потужний шторм, у результаті якого море затопило всі пляжі.

Підтверджувальні фото і відео опублікувало місцеве видання "РІА Мелітополь" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що через стихію з пляжів практично зникли відпочивальники, незважаючи на те, що вода все ще тепла – близько +24. Утворенню хвиль сприяв також і сильний східний вітер, який розгулявся на курорті.

У Кирилівці шторм змив пляж РІА Мелітополь

Кирилівку накрив шторм РІА Мелітополь

У Кирилівці шторм змив пляж РІА Мелітополь

У Кирилівці шторм змив пляж РІА Мелітополь

Нагадаємо, ураган, який пронісся 4 серпня над Кирилівкою, змусив багатьох туристів передчасно закінчити свою відпустку і залишити морське узбережжя.

Варто відзначити, що останнім часом скандальна Кирилівка залишається в центрі новин.

До редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані жителі селища. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в населеному пункті та про їх сільського голову Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочивальників (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів), у населеного пункту – маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

Крім того, в прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

Тут процвітає стихійна торгівля і незаконна діяльність із надання різних розважальних послуг. У селищі лише одна карета швидкої допомоги, яка іноді не встигає доїхати до того, кому така допомога необхідна.

Сільський голова Кирилівки Іван Малєєв

"Кожен підприємець, який бажає займатися бізнесом, повинен заплатити данину місцевій владі. Збір данини контролюється особисто Малєєвим. Наприклад: торгівля вином – 3 тисячі гривень, ларьок із шаурмою – 6 тис. грн, торгівля шашликом – 40 тисяч гривень і т. д." – повідомив нам місцевий житель на умовах анонімності.

Він додав, що місцева влада не тільки займається поборами і розводить антисанітарію, а й допускає злочинну халатність, яка призводить до загибелі людей.

"Протягом багатьох років рятувальні станції продавалися або здавалися в оренду. Через це гинули люди. Причому деяких вдавалося діставати з води, але через відсутність професійних рятувальників вони вмирали прямо на очах відпочивальників", – розповіли нам.

Додамо, що глава сільради Кирилівки Малєєв уже потрапляв у поле зору правоохоронців. У 2016 році у нього проводила обшуки прокуратура, однак, за твердженням місцевих бізнесменів, він знову вийшов сухим із води.

Також OBOZREVATEL надійшли вже декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

Зазначається, що діяльність міського голови Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

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