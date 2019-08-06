На українських курортах пішло море: відео аномалії

У Генічеську Херсонської області та Кирилівці Запорізької море відійшло від берегів після бурі, яка пронеслася курортами.

На аномалію звернули увагу відпочивальники. Відео з обмілілим морем з'явилося у YouTube.

"У Генічеському районі спостерігається сильний північно-західний вітер, у зв'язку з цим на узбережжі Генічеська помітний значний відплив Азовського моря", – написав на своєму каналі в YouTube користувач Олексій.

Подібне явище було помічено і в Кирилівці на Федотовій косі. Тепер, щоб потрапити на глибину, відпочивальникам доводиться йти декілька сотень метрів. Водночас вітер і шторм відігнав від берегів Азовського моря медуз, на яких раніше скаржилися туристи.

Раніше Кирилівку атакували медузи, що зіпсувало відпочинок туристам.

Нещодавно OBOZREVATEL поскаржилися на те, що Кирилівка ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот із усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут приблизно 500.

Екологічні проблеми не вирішені донині, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за вказаним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні цього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Також нещодавно до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі та про їхнього сільського голову Івана Малєєва.

Також надійшло вже декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання і загрозу здоров'ю людей" у Мелітополі й Кирилівці. В поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

Зазначається, що діяльність мера Мелітополя протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

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