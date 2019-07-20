На популярному курорті прокинувся вулкан: всі подробиці, фото і відео

Італійський вулкан Етна почав викидати гарячий попіл і лаву в ніч на суботу, змусивши владу закрити аеропорти Фонтанаросса і Комизо в Катанії на сході Сицилії.
Про це повідомляє DW. Потоки лави простягнулися від кратера на півтора кілометра вниз.
Рейс Ryanair з Риму переадресували в Палермо в п'ятницю ввечері, ще кілька рейсів затримувалися з посадками і вильотами рано в суботу.
Mount Etna, today 19 july pic.twitter.com/6Co7E1byJ7- Good Morning Sicilia (@GMSicilia) July 19, 2019
Керівництво аеропортів заявило, що польоти повернулися до нормального стану в 11 ранку за місцевим часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мексиці прокинувся найбільший вулкан. Інциденту присвоєно середній рівень загрози.
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