Дві години висіли в повітрі: на Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику. Фото і відео порятунку

У п'ятницю, 17 січня, на горі Погар у Львівській області туристи годину провисіли в підйомнику, який заклинило.

Деталі НП розкрили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"17 січня о 17:00 в ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району на горі Погар зупинився крісельний підйомник (канатна дорога). Попередня причина зупинки – несправність редуктора", – повідомили в ДСНС.

На Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику Пресслужба ДСНС

На Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику Пресслужба ДСНС

На Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику Пресслужба ДСНС

Станом на 18:00 з підйомника зняли 11 осіб, із них 3 дитини. "На підйомнику ще перебувають орієнтовно 14 осіб. Рятувальні роботи тривають", – додали в службі.

ДСНС залучила гірських рятувальників у складі 14 осіб та 3 одиниці техніки.

Станом на 19:40 всіх туристів з підйомника, який зупинився на горі Погар, зняли. Травмованих немає. Всього на підйомнику перебували 32 особи, з них 5 дітей.

На Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику Пресслужба ДСНС

На Львівщині 32 особи застрягли на гірському підйомнику Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на горі Тростян, що в масиві Сколівських Бескид українських Карпат, рятувальники звільнили з "гірської пастки" трьох туристок. Дівчата-відпочивальники з різних областей травмувалися під час катання на лижах 10 січня, а в однієї з них трапився серцевий напад.

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