На курорті Миколаївщини виявили спалах COVID-19

У курортному селі Рибаківка в Миколаївській області зафіксовано спалах COVID-19.

Як передає місцеве видання "НикВести", інфекцію підтвердили у чотирьох співробітників одного з кафе, одного з них напередодні перевели в реанімацію.

Головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що в Рибаківці "позитивних багато і багато контактних".

"Звичайно, лабораторний центр знає, Трайтлі знає, її закривати треба було ще чотири дні тому. В Рибаківку краще не їздити і не спілкуватися з тими, хто там був", – заявила Федорова.

Відзначимо, всього в Миколаївській області зафіксовано 513 випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна активно готується до другої спалаху коронавируса, однак прогнозувати дату піку дуже складно.