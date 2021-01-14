МЗС запустило унікальний сайт про Україну

Міністерство закордонних справ спільно з Українським інститутом запустили англомовний сайт, на якому розміщено унікальну інформацію про Україну.

Відвідати ресурс можна за цим посиланням. Тут можна дізнатися про історію, традиції, а також відстежити поточні події на території нашої країни.

Зокрема, на сайті є двохвилинний відеоролик "Відкрий Україну", інформація для туристів, потенційних інвесторів і студентів, про культурні традиції та українську кухню тощо.

Крім того, тут можна більше дізнатися про столицю нашої країни Київ, а також такі міста, як Львів, Одеса, Кам'янець-Подільський та інші.

Є на сайті розділ "Україна в картинках" з підрозділами "Культура і творча індустрія", "Природа", "Спадщина та архітектура", "Інновація та стартапи", "Їжа та напої", "Традиції та свята", "Пригоди та спорт ", "Студентське життя". До речі, для користувачів передбачена можливість пожертвувати для бази даних своє фото про Україну.

Також ресурс містить інформацію про те, як отримати візу для в'їзду в нашу країну, та про обмеження, введені на час пандемії коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що приготування українського борщу ввійде до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України за рекомендацією Експертної ради при Міністерстві культури та інформаційної політики.

За словами міністра культури Олександра Ткаченко, роботу над тим, щоб цю національну українську страву внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО, буде продовжено.