Україна закрила небо для туристів: МЗС назвав крайні терміни повернення в країну

Найближчим часом пасажирські перевезення між країнами стануть на невизначений термін неможливими, через що українцям рекомендували повернутися в Україну спецрейсами протягом п'яти днів.

Таке звернення 23 березня опублікувала пресслужба МЗС. Вказано, що спеціальні рейси авіакомпаній SkyUp, МАУ, Азур Ейр Україна – єдина можливість дістатися в країну літаком, узгоджена з владою інших країн. Іноземні авіакомпанії здійснюють рейси тільки на прохання своїх держав.

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За інформацією міністерства, рейси SkyUp і МАУ будуть здійснюватися протягом 23, 24, 25, 26 і 27 березня.

"Важливо встигнути придбати квитки на ці дати. Квитки швидко розкуповують, тому за наявними напрямками повідомлення і наявністю квитків стежте на сайтах авіакомпаній", – йдеться в повідомленні.

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"Закликаємо вас скористатися можливістю вилетіти в Україну в наступні 5 діб, до 27 березня включно. Все більше країн вводять більш суворі карантинні заходи, що скоро повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін", – звернулися дипломати до громадян України.

Там також відзначили, що "якщо ви їдете через країну транзитом, у вас повинен бути квиток в Україну на посадку на рейс у цю країну. Транзит не повинен перевищувати 24 години".

Як писав OBOZREVATEL, у відповідь на коронавірус Європейський Союз вперше в історії призупинив дію пакту стабільності та зростання зони євро, скасувавши принцип бюджетної дисципліни.

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