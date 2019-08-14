Можуть вибухнути: з'ясувалася небезпека популярних ноутбуків при перельоті

У США ввели заборону на провезення в літаках ноутбуків MacBook Pro компанії Apple виробництва 2015-2017 років.

Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління цивільної авіації США (FAA). Зазначено, що приводом послужив відзив компанією деяких моделей MacBook Pro з діагоналлю екрана 15 дюймів.

З'ясувалося, що батареї живлення цих комп'ютерів часто перегріваються, що може призвести до загорання.

У США ввели заборону на провезення ноутбуків у літаку Ілюстрація

Раніше в США вже оголошували про заборону на провезення в країну електронних пристроїв на борту низки авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" посилила правила провезення ручної поклажі на всіх рейсах. Зміни вступили у силу з 15 січня 2019 року.

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