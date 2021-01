МОЗ розширив список країн "червоної зони": де відпочити не вдасться

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" зони, в'їзд в які передбачає певні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У переліку, опублікованому на сайті відомства, опинилося 74 країни. Зокрема, це популярні в туристів Чорногорія, Грузія, Німеччина, Ізраїль, США, Італія, Польща, Угорщина тощо.

Найбільш високий показник захворюваності коронавірусом зафіксований в Португалії – 1429,4 активних випадків на 100 тис. населення, Лівані – 1323,3, Ізраїлі – 1224,7, Андоррі – 1138,1, Іспанії – 1026,1.

Нагадаємо, що після повернення з країн "червоної" зони громадяни України мають піти на самоізоляцію із застосуванням програми "Дій вдома". За умови негативного тесту на коронавірус, карантин можна припинити достроково.

Згідно з оновленим списком МОЗ, Україна знаходиться на 75 місці з показником 169,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення.

Найбільш затребувані туристичні напрямки – Болгарія, Туреччина та Єгипет – потрапили в "зелену зону" й залишилися відкритими для туристів з України.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 1 березня нинішнього року Кіпр відкриє кордони для іноземних туристів. По прибуттю на курорт, відпочивальникам не потрібно буде проходити карантин, якщо їх тести на коронавірус виявляться негативними.

За словами заступника міністра туризму країни Савваса Пердіоса, відвідувати республіку зможуть жителі 56 держав, зокрема й України.

