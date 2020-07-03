МОЗ оновив список країн "червоної зони": Україна залишається серед них

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони", де зафіксовані суттєві темпи поширення COVID-19.

Перелік держав, в яких показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тисяч населення, був опублікований у п'ятницю, 3 липня.

В оновлений список потрапили Ізраїль, Казахстан, Турки і Кайкос, Сейшельські острови, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, ЦАР, Мавританія, Ірак, Мексика, Палестина, Суринам, Єгипет, Коста-Рика, Пакистан, Чорногорія, Антигуа і Барбуда, Люксембург, Гаїті і Сальвадор.

Однак із "червоної" в "зелену" зону перейшли Сан-Марино, Нідерланди, Джібуті, Кайманові острови, Афганістан, Італія, Ліхтенштейн.

Даних щодо Великобританії, Іспанії і Швеції, які раніше були в "червоній" зоні, у МОЗ не опубліковано.

У списку, як і раніше, залишаються Катар, США, Вірменія, Перу, Бахрейн, Бельгія, Оман, Білорусь, Кувейт, Сан-Томе і Прінсіпі, Французька Гвіана, Сінгапур, Бразилія, Майотта, Росія, ОАЕ, Мальдіви, Чилі, Панама, Болівія, Португалія, Молдова, Саудівська Аравія, Еквадор, Габон, Північна Македонія, Франція, Домініканська республіка, Канада, Екваторіальна Гвінея, Кабо Верде, Гондурас, Гвінея-Бісау, Колумбія, Південна Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан і Гватемала.

Україна теж перебуває в "червоній зоні" з показником 59,7 на 100 тисяч населення.

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Список країн "червоної зони"

Як писав OBOZREVATEL, станом на 3 липня коронавірус в Україні офіційно підтверджено в 46 763 пацієнтів. З них у 876 хвороба була виявлена за останню добу.