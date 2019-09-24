Морвокзал і Привоз з квітів: В Одесі вперше пройде фестиваль хризантем

4 жовтня в Зеленому театрі стартує Фестиваль хризантем, де гості побачать улюблені пам'ятки Одеси у вигляді квіткових інсталяцій.

Понад 30 масштабних і об'ємних фігур з квітів до 5 метрів у висоту, серед яких: Морвокзал, ринок Привоз, Оперета, пам'ятник "Одеський час", відомий "якір-серце", Воронцовський маяк і багато іншого.

"Можна сказати, що це Одеса в мініатюрі - всі туристичні локації міста на одному майданчику. Ми використали більше 30 тисяч хризантем, які були вирощені в теплицях спеціально для виставки. Вірю, що фестиваль здивує жителів і гостей міста", - поділився Денис Погорілко, організатор заходу і керівник компанії Grand Event.

В Одесі фестиваль такого формату і масштабу вперше, триватиме він до 27 жовтня.

Крім квіткових інсталяцій, організатори обіцяють відвідувачам цікаву розважальну програму - популярні саундтреки і кавер хіти на саксофоні, живі скульптури, майстер класи з сальси і бачати, а також інтерактив для дітей.

Де: Зелений театр (парк Шевченка) вул. Маразлієвська, 1Е

Час роботи: 10.00- 20.00 без вихідних

Вартість вхідних квитків:

дорослий 100 грн;

дитячий (7-14 років) і для пенсіонерів 50 грн

дітям до 7 років безкоштовно.

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