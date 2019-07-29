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/ Travel

"Місцевий Лас-Вегас!" У мережі показали розпал сезону на популярному українському курорті

2.7т Читати матеріал російською

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області розпал сезону припав на кінець липня, там зазначають про великий наплив відпочивальників.

Як повідомляє місцевий ресурс "РИА Мелитополь", пляжі й набережну заполонили туристи (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Увечері на Приморському бульварі яблуку ніде впасти. Місцевий Лас-Вегас світиться вогнями, на кожному кроці їжа і розваги", — йдеться в повідомленні.

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На знаменитому українському курорті відпочивальник впав із колеса огляду

Туристи в Кирилівці

Туристи в Кирилівці

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Кирилівці раніше трапилася жахлива НП із відпочивальниками – в повітрі завис атракціон "Ланцюжок", який був забитий людьми. Туристам довелося приблизно 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

  • Пізніше з'явилася інформація, що на курорті в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина. Медики вже нічим не змогли допомогти їй, коли прибули на місце події.

  • І буквально через декілька днів на пляжі біля бази відпочинку "Маяк" трапилася нова трагедія з дитиною. Підліток упав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

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Місце
Україна Запоріжжя
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Спираль Бруно, способна нанести человеку тяжелые рваные раны, проложена прямо по воде на пляже Яшмовый, чтобы никто вдруг не заплыл на соседний пляж, принадлежащий Министерству обороны. "Такого в Крыму еще не было", - удивляются журналисты.Ещё бы патрули в форме а ля НКВД, с овчарками. Сторожевые вышки с вертухаями с ППШ. И черные воронки. Вата верещала бы от восторга ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Злопыхатель Вежливый, https://youtu.be/9B79kQZlsDc
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кириловка это что...это где???
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Северг Олег
Северг Олег
Палатки, освещение, пара куруселей. Лас-Вегас ! Чудо ! Просто не может такого быть, не увидел бы своими глазами не поверил бы что такое вообще возможно !
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Северг Олег, таки в Крыму и невозможно. Там Лас- Вегас обещали ее в 15-16 году. Где? Заборы, заборы...
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