"Місцевий Лас-Вегас!" У мережі показали розпал сезону на популярному українському курорті

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області розпал сезону припав на кінець липня, там зазначають про великий наплив відпочивальників.

Як повідомляє місцевий ресурс "РИА Мелитополь", пляжі й набережну заполонили туристи (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Увечері на Приморському бульварі яблуку ніде впасти. Місцевий Лас-Вегас світиться вогнями, на кожному кроці їжа і розваги", — йдеться в повідомленні.

Новини На знаменитому українському курорті відпочивальник впав із колеса огляду

Туристи в Кирилівці Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Кирилівці раніше трапилася жахлива НП із відпочивальниками – в повітрі завис атракціон "Ланцюжок", який був забитий людьми. Туристам довелося приблизно 45 хвилин повисіти на висоті понад 50 метрів.

Пізніше з'явилася інформація, що на курорті в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина. Медики вже нічим не змогли допомогти їй, коли прибули на місце події.

І буквально через декілька днів на пляжі біля бази відпочинку "Маяк" трапилася нова трагедія з дитиною. Підліток упав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.

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