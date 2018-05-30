Місце сили в Криму: дивовижні фото "Храму сонця"

У мережі опублікували дивовижні фотографії "Храму сонця" – мальовничого місця сили в кримських горах, яке знаходиться над курортним селищем Ласпі.

До нього прокладений популярний у туристів пішохідний маршрут, пише Радіо Свобода.

Оточене зеленню місце ще називають кримським Стоунхенджем, Зубами дракона, Ромашкою, Кебан-Кая (стіг-скеля), Квіткою сили. Сім його пелюсток – це білі вапнякові брили з каменем у центрі.

Місцеві жителі вважають "Храм сонця" місцем сили. А легенда свідчить, що це місце підпускає до себе лише людей із чистими помислами.

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

radiosvoboda.org

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