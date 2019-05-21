ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Travel

Мільйонерів шокувало звалище сміття біля їх мальовничого села

1.1тЧитати матеріал російською

Поблизу мальовничої околиці Аптон Грей в графстві Хантс, де живуть британські багатії, місцеві жителі виявили тонни викинутого сміття.

Про це повідомляє The Sun.

Тонни сміття, серед якого купа пластикових шприців і використаних батереек, потрапили на ділянку, де розташований красивий міст і качиний ставок. Місце примітно тим, що тут знаходиться садиба Єлизавети і безліч солом'яних котеджів. Середня ціна на будинок в цій місцевості коливається від 1,1 мільйона фунтів стерлінгів.

Мільйонерів шокувало звалище сміття біля їх мальовничого села

Друге звалище утворилося неподалік від сільськогосподарських угідь в історичному селі Лонг Саттон. Також сміттєві завали вдалося знайти в Голден Пот неподалік від Альтона.

Мільйонерів шокувало звалище сміття біля їх мальовничого села

Відомо, що за вихідні дні в даній місцевості скинули близько 5 мільйонів тонн сміттєвих відходів.

Мільйонерів шокувало звалище сміття біля їх мальовничого села

За інформацією видання, недобросовісний підрядник замість того, щоб відправити сміття на спалювання, відправив відходи в село. Утилізація сміття і прибирання території обійдеться місцевій владі в десятки тисяч фунтів.

Тим часом пара з Нідерландів придумала незвичайний спосіб подорожування за допомогою сміття.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Byrdiak Pablo
Byrdiak Pablo
Я бы за такое - https://www.obozrevatel.com/travel/millionerov-shokirovala-svalka-musora-vozle-ih-zhivopisnoj-derevni.htm всех властей пересажал! Это ведь не за 1 день скидывается туда
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Byrdiak Pablo
Byrdiak Pablo
это абсолютли не смешно(
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки