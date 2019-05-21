Мільйонерів шокувало звалище сміття біля їх мальовничого села

Поблизу мальовничої околиці Аптон Грей в графстві Хантс, де живуть британські багатії, місцеві жителі виявили тонни викинутого сміття.

Про це повідомляє The Sun.

Тонни сміття, серед якого купа пластикових шприців і використаних батереек, потрапили на ділянку, де розташований красивий міст і качиний ставок. Місце примітно тим, що тут знаходиться садиба Єлизавети і безліч солом'яних котеджів. Середня ціна на будинок в цій місцевості коливається від 1,1 мільйона фунтів стерлінгів.

Друге звалище утворилося неподалік від сільськогосподарських угідь в історичному селі Лонг Саттон. Також сміттєві завали вдалося знайти в Голден Пот неподалік від Альтона.

Відомо, що за вихідні дні в даній місцевості скинули близько 5 мільйонів тонн сміттєвих відходів.

За інформацією видання, недобросовісний підрядник замість того, щоб відправити сміття на спалювання, відправив відходи в село. Утилізація сміття і прибирання території обійдеться місцевій владі в десятки тисяч фунтів.

Тим часом пара з Нідерландів придумала незвичайний спосіб подорожування за допомогою сміття.

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