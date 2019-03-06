"Жителі не здогадуються!" В Україні виявили село-привид

У Закарпатській області розташоване село Вербове, яке існує лише за офіційними документами.

Про це у Facebook розповів історик Федір Шандор, зазначивши, що місцеві жителі навіть не здогадуються про даний казус.

На місці розташування села Вербове побував дослідник історії краю Іван Біланчук.

"Жителі району і не здогадуються про його існування. Насправді там є невелика вуличка (півтора десятка будинків) із самоназвою "Чонкашська", оскільки неподалік хутір Чонкаш. Місцеві вважають себе жителями села Руська Долина, а про Вербове, принаймні місцеві співрозмовники Біланчука, і не чули. Тим часом Вербове зареєстроване і на офіційному сайті Верховної Ради України, і зафіксоване у Вікіпедії (щоправда лише в українській версії) і книзі Сергія Федака "Населені пункти і райони Закарпаття: Історико-географічний довідник". "На папері" село відноситься до Матіївскої сільської ради", — йдеться у повідомленні.

У сільраді відмовилися коментувати наявну ситуацію.

"Вулиця, яка складається з двох десятків будинків, не має жодних ознак окремого села, тоді як у Виноградівщині є і Малі Ком'яти, і Завадка та Лемаковиця і Дубовинка, які в десятки разів більші за населенням, мають свої церкви, магазини, але статусу окремого села не отримали", — зазначив Біланчук.

Місцерозташування села Вербове Скріншот

Місцерозташування села Вербове Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща знову зганьбилася нахабним фейком про українське село.

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