МАУ скасувала рейси в Єреван через бої в Нагірному Карабасі

Через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном Центр управління ризиками авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" вирішив тимчасово скасувати рейси в Єреван.

Відповідне рішення було прийнято після аналізу ризиків фахівцями МАУ під час вечірнього брифінгу 27 вересня, сказано на сайті компанії. Необхідність здійснення заходу обумовлена, в тому числі, введенням воєнного стану та мобілізацією в Вірменії.

"Ми в компанії оцінили всі можливі ризики і вирішили – виконання рейсу в Єреван неможливе до роз'яснень щодо наших подальших дій із боку авіаційної влади України та офіційної позиції Баку та Єревана щодо забезпечення безпеки авіаційного простору в небі над Азербайджаном і Вірменією", – зазначив керівник авіакомпанії Євген Дихне.

Найближчий рейс МАУ до столиці Вірменії Єреван повинен був відбутися за розкладом 28 вересня в 17:00.

Представники компанії пообіцяли забезпечити необхідну комунікацію з пасажирами рейсу і надати їм всю необхідну підтримку.

Рейси авіакомпанії МАУ до Баку повинні виконуватися з 4 жовтня поточного року. Рішення щодо виконання рейсів буде прийнято з урахуванням оновлення інформації.

У МАУ підкреслили, що безпека пасажирів і екіпажів є незмінним пріоритетом авіакомпанії.

Як писав OBOZREVATEL, вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у Нагірному Карабасі поновились бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.