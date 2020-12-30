У МЗС закликали не закривати кордони на час локдауну в Україні

Дар'я Дурова Travel 23:11, 30.12.2020

У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що введення локдауну з 8 до 24 січня не повинно вплинути на можливість перетину державного кордону.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник глави МЗС Євген Єнін. Він вказав на негативні наслідки закриття кордонів, що сталося під час першого жорсткого карантину на початку пандемії.

"Ми пройшли через певний досвід впровадження цих заходів дещо раніше, і саме тому позиція МЗС базуватиметься на недоцільності закриття державних кордонів", – сказав заступник міністра.

Він додав, що зараз іноземці можуть в'їжджати в Україну після установки програми "Дій вдома".

"Крім того, у багатьох випадках для в'їзду в Україну обов'язковим документом є наявність страхового полісу, а карантин може бути перервано лише за негативного результату ПЛР-тесту, зданого одразу після перетину кордону або по закінченню 14-денного терміну самоізоляції", – додав Єнін.

Євген Єнін
РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

OBOZREVATEL
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