У МЗС закликали не закривати кордони на час локдауну в Україні
У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що введення локдауну з 8 до 24 січня не повинно вплинути на можливість перетину державного кордону.
Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив заступник глави МЗС Євген Єнін. Він вказав на негативні наслідки закриття кордонів, що сталося під час першого жорсткого карантину на початку пандемії.
"Ми пройшли через певний досвід впровадження цих заходів дещо раніше, і саме тому позиція МЗС базуватиметься на недоцільності закриття державних кордонів", – сказав заступник міністра.
Він додав, що зараз іноземці можуть в'їжджати в Україну після установки програми "Дій вдома".
"Крім того, у багатьох випадках для в'їзду в Україну обов'язковим документом є наявність страхового полісу, а карантин може бути перервано лише за негативного результату ПЛР-тесту, зданого одразу після перетину кордону або по закінченню 14-денного терміну самоізоляції", – додав Єнін.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що строгий карантин з 8 до 24 січня в Україні не будуть скасовувати через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.
Початком локдауну вибрали 8 січня, оскільки саме така дата була запропонована аналітиками РНБО та МОЗ.
Транспорт у цей період зупиняти не будуть, оскільки очікується, що кількість пасажирів зменшиться.
Більш детально про обмеження, які діятимуть під час локдауну, читайте за посиланням.