Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником

Телезірка Хлоя Феррі показала свою неймовірну фігуру в міні-купальнику під час свого відпочинку на Ібіці.

Про це повідомляє The Sun.

Зірка реаліті-шоу "Джоджі Шор" постала перед шанувальниками у відвертому блакитному купальнику, демонструючи свій підтягнутий живіт і округлості привабливої фігури.

На кадрах помітно, як 23-річна дівчина прогулюється біля басейну перед тим, як зануритися у воду, після чого вона прилягла позасмагати на шезлонг.

У деяких моментах Феррі намагається відверто епатувати публіку, ковзаючи ногами на четвереньках біля басейну.

Втім, багато шанувальників поставилися до її фотознімків неоднозначно. Деякі з них розкритикували Хлою за зайві витрати на косметичні процедури, інші вважають, що дівчина відчайдушно і надмірно намагається привернути увагу до своєї персони після розставання з бойфрендом Семом Гоулендом.

Раніше свої фотографії у відвертому купальнику продемонструвала актриса Марго Роббі.

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