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/Місця

Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником

1.3тЧитати матеріал російською

Телезірка Хлоя Феррі показала свою неймовірну фігуру в міні-купальнику під час свого відпочинку на Ібіці.

Про це повідомляє The Sun.

Зірка реаліті-шоу "Джоджі Шор" постала перед шанувальниками у відвертому блакитному купальнику, демонструючи свій підтягнутий живіт і округлості привабливої фігури.

Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником

На кадрах помітно, як 23-річна дівчина прогулюється біля басейну перед тим, як зануритися у воду, після чого вона прилягла позасмагати на шезлонг.

Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником
Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником

У деяких моментах Феррі намагається відверто епатувати публіку, ковзаючи ногами на четвереньках біля басейну.

Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником
Знаменитість вразила всіх на Ібіці своїм мікро-купальником

Втім, багато шанувальників поставилися до її фотознімків неоднозначно. Деякі з них розкритикували Хлою за зайві витрати на косметичні процедури, інші вважають, що дівчина відчайдушно і надмірно намагається привернути увагу до своєї персони після розставання з бойфрендом Семом Гоулендом.

Раніше свої фотографії у відвертому купальнику продемонструвала актриса Марго Роббі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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Королева Виктория
Королева Виктория
Мoя 6лaгодaрнocть вcем тем, кто показaл мнe этoт чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁v86qnl Пpостo пройдя oпрoс получилa пoчти полугодовyю зарплату)) Пользyйтесь, пoкa eщe еcть вoзможность=)
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