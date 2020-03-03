Жить, как Джордж Клуни: гайд по озеру Комо

Озеро Комо – жемчужина Италии, а также одно из самых красивых и престижных мест в мире. Заполучить тут виллу считалось одинаково престижно и в античные времена, и в Средневековье, и сейчас.

Только в наши дни здешние красоты может увидеть каждый, и виллу для этого покупать совсем не обязательно.

Как добраться

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Проще всего к озеру добираться от итальянского Милана. Дешевые авиабилеты в этот город легко найти на aviasales.ua.

Ехать можно на арендованном автомобиле или на поезде, который едет прямо в городок Комо на озере.

Узкий длинный водоем тянется посреди Альп на 40 км. Вдоль него расположились и другие красивые городки и деревеньки с храмами, виллами, дворцами и парками. Среди самых известных, Льерна, Черноббьо, Лальо, Колико и Белладжо.

От города к городу можно путешествовать прямо по озеру.

Сладкая жизнь

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Города вдоль Комо – образец красивой, дорогой, фешенебельной жизни.

Помимо видов на лазурное озеро и Альпы, местные городки славятся изысканной архитектурой, дорогими отелями и уютными ресторанами с кухней и обслуживанием для самых взыскательных посетителей. Все это привлекает не только туристов, но и знаменитостей со всего мира.

Тут в частности, приобрел себе жилище подальше от голливудской суеты Джордж Клуни. В Лальо его огромную виллу 18-го века можно увидеть с воды. Правда, ближе, чем на 100 метров к ней подъезжать запрещено.

В здешнем ресторане Il Gatto Nero за актером даже закреплен его собственный стол.

Красоты Комо привлекают голливудских звезд и по другому поводу – здесь то и дело снимают известные кинофильмы последних лет. Например, "Двенадцать друзей Оушена", "Казино Рояль", "Месяц у озера".

А в садах одной из самых красивых вилл Комо – вилле Балбьянелло – проходили съемки фильма "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов".

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Некоторые старинные виллы и вовсе преобразовали в дорогие отели, например, пятизвездочным отелем стала вилла Сербелони.

Путешественники уверяют, что плохих ресторанов у берегов Комо нет. Есть лишь чересчур дорогие, но найти достойное заведение под свой бюджет вполне посильная задача.

Кроме блюд традиционной итальянской кухни, на озере Комо обязательно нужно есть рыбу. В большинстве случаев, это свежая рыба, которую ловят прямо в озере и сразу готовят всевозможными способами.

Чтобы повидать другие красоты Италии, дешевые авиабилеты легко и быстро искать на aviasales.ua.

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