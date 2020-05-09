Загадка кам'яних куль: звідки взялися величезні валуни, розкидані по всій Землі

Величезні кам'яні кулі, які називають сферичними конкреціями, знаходять по всьому світу: на пляжах Каліфорнії й Нової Зеландії, в Коста-Ріці, в Росії.

Незвичайні камені здавна вважалися наділеними магічними властивостями, а їх походження приписували таємничим прадавнім цивілізаціям і навіть інопланетянам. OBOZREVATEL з'ясовував, що вони являють собою насправді і звідки взялися.

Валуни Моеракі

Валуни Моеракі Фото Нагойського університету

Найзнаменитіші сферичні конкреції – валуни Моеракі, розкидані по узбережжю Отаго в Новій Зеландії. Найбільші з них важать кілька тонн, їх діаметр сягає 2,5 метра.

За місцевою легендою, це скам'янілі овочі та кошики з товарами з міфічного каное Араї-Те-Уру, яке поверталося з далеких країн з гарбузами та іншими дарами природи, але розбилося в морі. Нібито море викинуло їх на берег.

Але за версією геологів, це гігантські карбонатні конкреції, що сформувалися приблизно 50 мільйонів років тому в морському мулистому осаді. Вони складаються з піску, мулу та глини, зцементованих кальцитом.

Усередині таких каменів знаходиться затравка – скам'янілість органічного складу, до якої стягувався карбонат кальцію або кальциту.

Сфера з раковиною молюска, яка послужила затравкою James St. John / flickr.com

Кам'яні кулі Коста-Ріки: природні та рукотворні

Відомі також кам'яні кулі Коста-Ріки – петросфери. У дельті річки Дікіс, на півострові Ніко і на острові Каньо біля узбережжя Тихого океану їх більше 300. Діаметр куль сягає 2,57 метра, вага – 20 тонн.

Частина з них – карбонатні конкреції, як і валуни Моеракі, але є й рукотворні, зроблені з більш твердих порід, – габро і гранодіоритів.

Археологічні розкопки показали, що петросфери пов'язані з періодом Чиріки (IX-XVI століття). Їх розміщували перед входом в житло: ймовірно, це говорило про високий соціальний статус. У похованнях виявили й невеликі кульки – діаметром 7-10 сантиметрів.

Кам'яні кулі Коста-Ріки account.travel

Вчені припускають, що, індіанці, побачивши природні валуни, зробили їх предметом культу і самі стали виготовляти схожі з округлих валунів більш твердих порід.

На даний час лише шість куль знаходяться в місцях їх початкового виявлення; інші можна побачити в музеях – як у самій Коста-Ріці, так і за її межами, зокрема, у Вашингтоні та Кембриджі.

Загадка кам'яних куль

Кам'яні сфери виявлені в Аргентині, Китаї, Канаді, в штатах Канзас, Каліфорнія і Огайо в США, в Казахстані і в Росії.

Кам'яна сфера у дворику Національного музею Коста-Ріки wikipedia.org

Вчені досі займаються їх дослідженням. Так, залишаються відкритими питання: як швидко вони ростуть, чому така правильна форма і через що ріст каменів припиняється?

Дослідження в Японії, Англії та Новій Зеландії показали, що навіть найбільші кулі утворюються всього за кілька десятиліть.

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