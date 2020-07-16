Забитий пляж і каламутна вода: в мережі показали єдиний курорт у "ДНР"

В мережі оприлюднили фото і відео відпочинку на єдиному приазовському курорті на окупованій терористами "ДНР" території Донецької області – в селищі Сєдово.

Фото з пляжів Сєдово опублікував у Twitter Донецький громадянин. Він зазначив, що після того, як дали дозвіл на вільний проїзд, на узбережжі зібралося дуже багато людей.

"Сєдово: дали дозвіл на вільний проїзд і відразу людей тьма. Температура 27°, вода тепла", – підписав він.

Соціальної дистанції відпочивальники не дотримуються (Twitter Донецький громадянин)

На фото видно, що відпочивальники щільно розташувалися на пляжі. Соціальної дистанції ніхто не дотримується.

На пляжі в Сєдово багато відпочивальників (Twitter Донецький громадянин)

Крім того, на YouTube виклали відео з курортного Сєдово. На ньому показані заповнені пляжі, літні атракціони. Працюють ринкові ряди з продуктами і сувенірами. Вода в морі каламутна, але автор відео запевняє, що це корисно.

Жителі "ДНР" відпочивають у Сєдово (Twitter Донецький громадянин)

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів єдиного морського курорту на території окупованого Донбасу – селища Сєдово, вода забарвилася в зелений колір через піну з жахливим смородом.