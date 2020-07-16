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Забитий пляж і каламутна вода: в мережі показали єдиний курорт у "ДНР"

Борис Бондар
Борис Бондар
Місця
2,2 т.
У мережі показали єдиний курорт у 'ДНР' у селищі Сєдово

У мережі показали єдиний курорт у "ДНР" у селищі Сєдово. Скріншот Youtube

В мережі оприлюднили фото і відео відпочинку на єдиному приазовському курорті на окупованій терористами "ДНР" території Донецької області – в селищі Сєдово.

Фото з пляжів Сєдово опублікував у Twitter Донецький громадянин. Він зазначив, що після того, як дали дозвіл на вільний проїзд, на узбережжі зібралося дуже багато людей.

"Сєдово: дали дозвіл на вільний проїзд і відразу людей тьма. Температура 27°, вода тепла", – підписав він.

Соціальної дистанції відпочивальники не дотримуються

Соціальної дистанції відпочивальники не дотримуються (Twitter Донецький громадянин)

На фото видно, що відпочивальники щільно розташувалися на пляжі. Соціальної дистанції ніхто не дотримується.

На пляжі в Сєдово багато відпочивальників

На пляжі в Сєдово багато відпочивальників (Twitter Донецький громадянин)

Крім того, на YouTube виклали відео з курортного Сєдово. На ньому показані заповнені пляжі, літні атракціони. Працюють ринкові ряди з продуктами і сувенірами. Вода в морі каламутна, але автор відео запевняє, що це корисно.

Жителі "ДНР" відпочивають у Сєдово

Жителі "ДНР" відпочивають у Сєдово (Twitter Донецький громадянин)

Як повідомляв OBOZREVATEL, біля берегів єдиного морського курорту на території окупованого Донбасу – селища Сєдово, вода забарвилася в зелений колір через піну з жахливим смородом.

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