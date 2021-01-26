Яка погода на доступних для українців морських курортах: температура води і повітря. Інфографіка

Цього року через закриття багатьох кордонів туристи обирають такі популярні курорти, як Єгипет, Домінікану, Мальдіви та інші, де діють менш жорсткі карантинні обмеження. Головне у відпустці – це погода, яка не повинна зіпсувати відпочинок.

Відзначимо, що раніше багатьох знаменитостей на елітному курорті застала негода і через це їм довелося скасувати свої плани. Як зараз йдуть справи з погодними умовами в популярних країнах – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Хургада, Єгипет

За даними синоптиків, пориви вітру сягають 6-11 м/с. Температура повітря вдень становить +22 градуси, а вночі +14 градусів тепла. Опадів на цьому курорті не передбачається. Температура води – 23,3 градуса.

Погода в Хургаді Скриншот

Занзібар

У цьому місці синоптики прогнозують дощі з грозами, але водночас температура повітря становить вдень +30 градусів тепла, а вночі +26 градусів. Пориви вітру сягають 5-10 м/с. Температура води – 28,3 градуса.

Погода в Занзібарі Скриншот

Пунта-Кана, Домінікана

На курорті також прогнозують дощі з грозами. Вдень температура повітря сягає +26 градусів тепла, а вночі +25 градусів. Пориви вітру – 7-13 м/с. Температура води – 27 градусів.

Погода в Пунта-Кані Скриншот

Мале, Мальдіви

На відомому курорті сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень сягає +31 градуса тепла, а вночі трохи знижується до +27 градусів. Пориви вітру – 6-9 м/с. Температура води – 27 градусів.

Погода в Мале Скриншот

Коломбо, Шрі-Ланка

За даними синоптиків, опадів на курорті не передбачається. Пориви вітру сягають 7-12 м/с. Температура повітря становить вдень +29 градусів тепла, а вночі +21 градус. Температура води – 28,2 градуса.

Погода в Коломбо Скриншот

Канкуне, Мексика

На курорті синоптики прогнозують дощі з грозами, але водночас температура повітря становить вдень +27 градусів тепла, а вночі +23 градуси. Пориви вітру сягають 8-15 м/с. Температура води – 26,2 градуса.

Погода в Канкуне Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явився свіжий прогноз погоди на лютий 2021 року в Шарм-ель-Шейху.