Як виглядали популярні ресторани в СРСР: найулюбленіші заклади радянської еліти

За часів СРСР ресторани для більшості громадян не були часто відвідуваними місцями – посиденьки в престижних закладах коштували досить дорого, а деякі з них і зовсім відчиняли свої двері тільки обраним клієнтам. Тому частими гостями ресторанів були, здебільшого, забезпечені та статусні люди.

У радянських ресторанах можна було не тільки смачно повечеряти дефіцитними делікатесами, але ще й потанцювати під живу музику і просто провести час серед цікавої публіки. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядали популярні й престижні ресторани в СРСР.

Ресторан "Млин" на березі Дніпра міг скласти конкуренцію будь-якому заміському. Він був побудований західними архітекторами в 1967 році. Це було місце виключно для урядової еліти. Наприкінці 80-х – початку 90-х років ресторан працював у форматі громадського харчування. Із тераси відкривався вид на Дніпро. "Фішкою" ресторану було водяне колесо діаметром в 6 м.

Ще одним елітним рестораном у радянські роки був "Метро". Розташований він, відповідно, над виходом зі станції метро "Хрещатик". Свого часу він був одним із найпопулярніших і дорогих закладів столиці. В інтер'єрі були використані кольорові вітражі та панно. У просторому залі святкували дні народження із живою музикою. Особливо хвалили обслуговування. Популярна страва – фірмова котлета "Метро". Був закритий на початку 90-х.

У повоєнні роки діяльність влади була спрямована на продуктивність виробництва. Для доказу досягнень на початку 50-х років був побудований комплекс ВДНГ (виставка досягнень народного господарства). На його території були розташовані 180 будівель, ландшафтні алеї та ставки. Також було кілька ресторанів. Найбільш відомий – "Прага". Наприкінці 50-х років він став одним із перших у столиці, де почали експериментувати з поєднаннями смаків, вносячи західні тенденції в традиційну кухню. Тут почали подавати страви чеської та німецької кухні.

У ресторані "Столичний" відпочивала виключно еліта. У меню – котлети по-київськи, різні види юшки і борщу. Дивували різноманітністю алкоголю. Увечері ресторан перетворювався в сигаретний клуб (їх можна було вибрати в спеціальному окремому меню).

"Закарпатська троянда" – заклад із винним погребом відразу ж після відкриття став популярним місцем серед населення не тільки України, але і всього Радянського Союзу. Тут зберігали вина, привезені із Закарпатської області. Унікальне місце для того часу. Вино можна було дегустувати, не відходячи від бочки. Вподобане купували у крамниці на першому поверсі. У холодну пору року в закладі готували фірмові глінтвейни. Пізніше сховище перетворили на повноцінний ресторан. З бочок зробили своєрідні кабінки зі столиками. Крім українських страв, пропонували вишукані страви європейської кухні.

У готелі "Дніпро" був розташований однойменний ресторан із великою історією, він був відкритий у 60-х роках. Це був ресторан першого класу, який належав лінії "Інтурист". Інтер'єр закладу прикрашали керамічні тарілки ручної роботи. У ресторані працювали офіціанти і кухарі високого рівня. Співробітників ресторану вивозили до Криму на всесоюзні свята і банкети завдяки їхній високій кваліфікації.

Раніше OBOZREVATEL публікував знімки квартир в одному з елітних радянських будинків, де жили найбагатші люди в СРСР.