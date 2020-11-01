Як подорожувати бюджетно: тревел-лайфхаки

Щоб вирушити в подорож, необов'язково мати для цього багато коштів. Досить лише приділити увагу плануванню і вивчити кілька лайфхаків, які допоможуть істотно заощадити в поїздці.

Однак наразі через пандемію коронавірусу вирушити в подорож досить проблематично, оскільки не всі країни відкрили в'їзд для українців. Нещодавно OBOZREVATEL розповідав, як зараз здійснюються перельоти, а також про правила для безпечного відпочинку 2020 року.

Але для багатьох пандемія не стала перешкодою в подорожах. Щоб заощадити в поїздці, OBOZREVATEL склав тревел-лайфхаки.

1. Житло

Для деяких мандрівників готелі й хостели – ідеальний варіант для ночівлі. Однак є й ті, які хочуть заощадити на проживанні. Якщо подорожуєте влітку, або в країні, де комфортна температура повітря вночі, найбюджетніший варіант – це намет зі спальним мішком.

Той, хто шукає апартаменти з комфортом, може скористатися спеціальними додатками. Популярним міжнародним сервісом для туристів є CouchSurfing – співтовариство, яке об'єднує людей, а головною його метою є саме "обмін гостинністю" у всьому світі. Тобто, ви знаходите собі не тільки безкоштовне житло, а й нових друзів.

Якщо ж бюджет мандрівника дозволяє вибрати хостел або готель, тоді для швидкого пошуку відповідного варіанту можна скористатися додатком Booking.com, яке покаже територіально найкращі варіанти ночівлі на будь-який гаманець. Крім того, на сайті можна забронювати житло заздалегідь.

2. Користуйтеся спеціальними додатками для мандрівників

Збираючись у ту чи іншу країну, мандрівникові потрібно вивчити всі сервіси, які допоможуть істотно заощадити.

Купити квиток на літак дешево можна за 10-12 місяців до передбачуваної поїздки. До слова, на сайті Aviasales, наприклад, є навіть календар низьких цін.

Трекінг польотів, реєстрація на рейс, а також повідомлення про зміну статусів рейсу можна відстежити в додатку App In The Air.

Знайти пам'ятки, готелі та багато іншого допоможе безкоштовний сервіс TripAdvisor.

Здійснити одночасний пошук і порівняння квитків на різний транспорт – автобуси, поїзди і літаки можна за допомогою додатку Omio.

ParkMe Parking – сервіс для тих, хто пересувається на авто. Він допоможе знайти і зарезервувати місця на найближчій і найдешевшій парковці.

3. Транспорт

Щоб подорожувати дешево, у деяких країнах економніше орендувати машину, ніж користуватися міським транспортом. Однак, якщо ваш бюджет не дозволяє скористатися орендою авто, дешевший, а найчастіше, безкоштовний варіант – автостоп.

Для тих, хто шукає планувальника поїздок, який допоможе побудувати маршрути, комбінуючи перельоти і наземний транспорт із зазначенням часу і цін, можна скористатися сервісом Rome2rio.

Також існують послуги carsharing (варіант оренди автомобіля у профільних компаній), як наприклад BlaBlaCar, ZipCar, Car2Go і багатьох інших, міжнародних або місцевих.

4. Запитуйте у місцевих людей

Правило бюджетної подорожі: хочете дешево поїсти, заощадити на оренді авто або подивитися що-небудь цікаве – тоді питайте у місцевих. Найчастіше люди, які проживають у тій країні, де ви перебуваєте, практично відразу вам скажуть, куди варто піти, а куди ні.

5. Харчування

Якщо ваш бюджет обмежений, можна заощадити і на харчуванні. Так, наприклад, за допомогою програми Foursquare легко знайти заклади, які підходять вам за ціною. Крім того, цей сервіс покаже вам поблизу супермаркети і магазини, де можна купити продукти.

Дешево купити продукти в будь-якій країні можна на місцевих ринках. А якщо торгуватися з продавцями, ви зможете істотно заощадити на їжі.

6. Записуйтеся на безкоштовні екскурсії

Щоб відвідати пам'ятки тієї чи іншої країни, достатньо всього лише скористатися сервісом free walking tour для безкоштовних екскурсій. У великих європейських містах поїздки визначними пам'ятками проводяться щодня в один і той же час і стартують з одного і того ж місця.

7. Не економте на страховому полісі

Щоб не влетіти в копієчку за кордоном під час подорожі, краще заздалегідь оформити страховий поліс. Страховка повинна бути хоча б на мінімальну суму (30 тис. євро для зони Шенгену). Якщо ви подорожуєте і водночас займаєтеся екстремальним спортом, найкраще страховий поліс зробити саме спортивним, інакше у разі отримання травми вам можуть відмовити в безкоштовній медичній допомозі.

Раніше OBOZREVATEL зібрав 5 країн, куди поїхати восени за кордон без тесту на COVID-19.