Як на найкращому курорті: Вакарчук показав вражаючі місця в українських Карпатах

Борис Бондар Місця 16:40, 28.07.2020 Оновлено: 17:25, 28.07.2020

Український музикант і колишній лідер партії Голос Святослав Вакарчук поділився враженнями від тижневого відпочинку в Карпатах.

Знімки гірських походів він виклав на своїй сторінці в Facebook. Вакарчук порівняв тиждень в Карпатах з місяцем на найкращому морському курорті.

"Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – написав співак.

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Музикант провів тиждень в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук зізнався, що накачав ноги в гірських походах
(Facebook Святослава Вакарчука)
Тиждень в Карпатах екснардеп порівняв з місяцем на найкращому морському курорті
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук назвав Карпати найкращим місцем, щоб зібратися думками
(Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах
(Facebook Святослава Вакарчука)

Як писав OBOZREVATEL, екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом з діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.

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