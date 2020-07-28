Як на найкращому курорті: Вакарчук показав вражаючі місця в українських Карпатах
Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах. Facebook Святослава Вакарчука
Український музикант і колишній лідер партії Голос Святослав Вакарчук поділився враженнями від тижневого відпочинку в Карпатах.
Знімки гірських походів він виклав на своїй сторінці в Facebook. Вакарчук порівняв тиждень в Карпатах з місяцем на найкращому морському курорті.
"Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – написав співак.
Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)
Музикант провів тиждень в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук зізнався, що накачав ноги в гірських походах (Facebook Святослава Вакарчука)
Тиждень в Карпатах екснардеп порівняв з місяцем на найкращому морському курорті (Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук назвав Карпати найкращим місцем, щоб зібратися думками (Facebook Святослава Вакарчука)
Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)
Як писав OBOZREVATEL, екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом з діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.