Як на найкращому курорті: Вакарчук показав вражаючі місця в українських Карпатах

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах. Facebook Святослава Вакарчука

Український музикант і колишній лідер партії Голос Святослав Вакарчук поділився враженнями від тижневого відпочинку в Карпатах.

Знімки гірських походів він виклав на своїй сторінці в Facebook. Вакарчук порівняв тиждень в Карпатах з місяцем на найкращому морському курорті.

"Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – написав співак.

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Музикант провів тиждень в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук зізнався, що накачав ноги в гірських походах (Facebook Святослава Вакарчука)

Тиждень в Карпатах екснардеп порівняв з місяцем на найкращому морському курорті (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук назвав Карпати найкращим місцем, щоб зібратися думками (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Як писав OBOZREVATEL, екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом з діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.