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Як на найкращому курорті: Вакарчук показав вражаючі місця в українських Карпатах

Борис Бондар
Борис Бондар
Місця
2,3 т.
Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах. Facebook Святослава Вакарчука

Український музикант і колишній лідер партії Голос Святослав Вакарчук поділився враженнями від тижневого відпочинку в Карпатах.

Знімки гірських походів він виклав на своїй сторінці в Facebook. Вакарчук порівняв тиждень в Карпатах з місяцем на найкращому морському курорті.

"Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги", – написав співак.

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Музикант провів тиждень в Карпатах

Музикант провів тиждень в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук зізнався, що накачав ноги в гірських походах

Вакарчук зізнався, що накачав ноги в гірських походах (Facebook Святослава Вакарчука)

Тиждень в Карпатах екснардеп порівняв з місяцем на найкращому морському курорті

Тиждень в Карпатах екснардеп порівняв з місяцем на найкращому морському курорті (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук назвав Карпати найкращим місцем, щоб зібратися думками

Вакарчук назвав Карпати найкращим місцем, щоб зібратися думками (Facebook Святослава Вакарчука)

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах

Вакарчук поділився враженнями від відпочинку в Карпатах (Facebook Святослава Вакарчука)

Як писав OBOZREVATEL, екснардеп від партії Голос Святослав Вакарчук разом з діючими депутатами ВРУ Романом Костенком та Сергієм Рахманіним відправився в зону проведення ООС, де відвідав позиції 79 окремої десантно-штурмової бригади.

УкраїнаВідпустка-2020КарпатиСвятослав Вакарчук
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