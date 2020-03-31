Яхты и острова: как проводят карантин богатейшие люди мира

#Aviasales.ua о ситуации в мире. Пока для большинства людей из-за коронавируса путешествия стали недоступными, миллиардеры самоизолируются на роскошных яхтах и летают на частных самолетах.

Опасаясь болезни, самые богатые люди мира, тоже устраивают себе карантин. Но на удобства не скупятся.

И часто не только не остаются в родных городах, но даже наоборот – отправляются в отдаленные райские уголки.

Виллы, яхты и частные самолеты

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Число заказов на фешенебельные яхты во время глобального карантина существенно выросло, сообщает Daily Telegraph.

В одной из брокерских компаний отметили, что "яхта в хорошем климате – неплохое место для самоизоляции".

Обычно заказы касаются отдаленных уголков планеты – это тропические тихоокеанские острова, побережье Чили или даже Аляска.

В пакете с яхтой просят также услуги шеф-повара и персонала, который бы обучал детей.

Удовольствие это не из дешевых – стоимость недельной аренды крупной яхты обычно обходится почти в 130 тыс. долларов.

За услуги персонала, еду и прочие припасы платить придется отдельно.

Кроме того, за последние недели более чем в десять раз выросло число запросов на частные самолеты и вертолеты. Если обычно таких заказов поступало около 20 раз в неделю, то всего за несколько дней соответствующие агентства получили более 260 заявок.

Впрочем, многие состоятельные люди действуют по старинке – уединяются на своих роскошных отдаленных виллах.

Например, звездный футболист Криштиану Роналду, который сейчас играет за итальянский футбольный клуб Ювентус, покинул Италию и самоизолировался с семьей на своей вилле на португальской Мадейре.

Если у вас нет собственной яхты или виллы с личным фитнес-тренером, это не повод терять форму. Aviasales.ua советует комплекс легких упражнений, которые можно выполнять дома самостоятельно, чтобы встретить пляжный сезон во всеоружии.

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