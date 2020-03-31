Яхты и острова: как проводят карантин богатейшие люди мира

#Aviasales.ua о ситуации в мире. Пока для большинства людей из-за коронавируса путешествия стали недоступными, миллиардеры самоизолируются на роскошных яхтах и летают на частных самолетах.
Опасаясь болезни, самые богатые люди мира, тоже устраивают себе карантин. Но на удобства не скупятся.
И часто не только не остаются в родных городах, но даже наоборот – отправляются в отдаленные райские уголки.
Виллы, яхты и частные самолеты
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Число заказов на фешенебельные яхты во время глобального карантина существенно выросло, сообщает Daily Telegraph.
В одной из брокерских компаний отметили, что "яхта в хорошем климате – неплохое место для самоизоляции".
Обычно заказы касаются отдаленных уголков планеты – это тропические тихоокеанские острова, побережье Чили или даже Аляска.
В пакете с яхтой просят также услуги шеф-повара и персонала, который бы обучал детей.
Удовольствие это не из дешевых – стоимость недельной аренды крупной яхты обычно обходится почти в 130 тыс. долларов.
За услуги персонала, еду и прочие припасы платить придется отдельно.
Кроме того, за последние недели более чем в десять раз выросло число запросов на частные самолеты и вертолеты. Если обычно таких заказов поступало около 20 раз в неделю, то всего за несколько дней соответствующие агентства получили более 260 заявок.
Впрочем, многие состоятельные люди действуют по старинке – уединяются на своих роскошных отдаленных виллах.
Например, звездный футболист Криштиану Роналду, который сейчас играет за итальянский футбольный клуб Ювентус, покинул Италию и самоизолировался с семьей на своей вилле на португальской Мадейре.
Если у вас нет собственной яхты или виллы с личным фитнес-тренером, это не повод терять форму. Aviasales.ua советует комплекс легких упражнений, которые можно выполнять дома самостоятельно, чтобы встретить пляжный сезон во всеоружии.
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☀️Готуємо тіло до літа! ⠀ 5 вправ для стегон і сідниць, які легко виконати вдома🍑 ⠀ 1️⃣Глибокі присідання. Повільно опускаємося, допоки стегна не утворять паралель з підлогою. ⠀ 2️⃣Присідання зі стрибками. Глибоке присідання змінюється різким стрибком. Виконаємо у швидкому темпі. ⠀ 3️⃣Махи ногами назад. Намагаємося притримати ногу у верхній точці — декілька секунд. ⠀ 4️⃣Підйоми зігнутих ніг. Робимо якомога повільніше — для кращого впливу на м’язи. ⠀ 5️⃣Супермен. Відриваємо руки та ноги від підлоги і тримаємо в такому положенні декілька секунд. ⠀ 📌Усі вправи — 2 підходи по 10 разів. Вправи №3 і №4 — на кожну ногу по черзі. ⠀ Та слідкуйте за вашим самопочуттям😉 ⠀ #aviasales_ua #aviasales #strength #gymlife #bodybuilder #yoga #fitnessaddict #weightloss #crossfit #cleaneating #fitnessmodel #body #muscle #abs #muscles #fitgirl #nutrition #fitlife #fitnessmotivation #strong #physique #instafit #cardio #aesthetics #gains #fitspiration #exercise #dedication #girlswholift #getfit
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