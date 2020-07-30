Відпустка 2020: як і де відпочивають українські зірки під час карантину
Незважаючи на те, що кордони багатьох країн для українців, як і раніше залишаються закритими, сезон відпусток знаходиться в стадії розпалу. Зірки – не виняток і в липні багато з них відправилися на відпочинок.
Деякі з них полетіли на курорти за кордон в країни, які відкриті для українських громадян, інші – вивчають вітчизняні локації. Про те, як і де відпочивають українські знаменитості цього літа – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Настя Каменських
Популярна українська виконавиця Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, зважилася відправитися на літню відпустку за кордон. Зірка вибрала для відпочинку сонячну Анталію в Туреччині і вже встигла поділитися першими фотографіями.
На особистій сторінці артистки в Instagram з'явилися мальовничі знімки. Цікаво, що судячи з фото, артистка вирушила у відпустку без свого чоловіка Потапа – він не фігурує ні на одному фото з Настею, і поки вона постить в мережі свої знімки, Потап публікує зображення з Києва.
Джамала
"Золотий" голос України Джамала також вибрала Туреччина для сімейного відпочинку. Артистка разом з чоловіком і дітьми вирушили в Мармарис, звідки радують шанувальників своїми яскравими знімками.
Відзначимо, недавно Джамала стала мамою вдруге. Малюк, якому виповнилося всього півтора місяці, полетів до Туреччини разом із зірковою мамою. Старшому синові Джамали Еміру-Рахману навесні виповнилося 2 роки.
Володимир Остапчук
Український ведучий Володимир Остапчук та його кохана Кристина Гірник побували на відпочинку в Туреччині. Для романтичної відпустки вони вибрали курортну зону Бодрум.
Закохані розповіли, що одним з основних плюсів відпочинку в період пандемії стала відсутність величезної кількості людей на пляжах – готелі поки не організовують повне заселення.
Ірина Федишин
Українська співачка Ірина Федишин разом зі своїм чоловіком Віталієм Човником і синами поїхали на відпочинок в Карпати. На своїй сторінці в Instagram виконавиця поділилася барвистими фото, зазначивши, що вони разом з сім'єю насолоджуються природою, купаються в чанах і катаються на велосипедах.
Через кілька тижнів Ірина з чоловіком відправилися і за кордон – в Болгарію. Причиною другої відпустки стала річниця їх відносин – пара разом уже 14 років.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Пара вирушила відзначати 32-річчя Дантеса в сонячну Одесу. Компанію Наді і Вові склали близькі друзі пари. Вони відвідали популярні гастрономічні місця в місті і вирушили на яхті в море.
Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов ще на початку травня почали досліджувати Київщину. Так, разом з маленьким сином ведучі їздили в село Витачів і Ржищів. А недавно парі полюбився новий вид відпочинку – плавання на яхті по Дніпру.
"Ми з сім'єю вже об'їздили околиці Києва. І у нас попереду нові горизонти", – поділилася планами на майбутнє телеведуча.
Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко
Нещодавно Дмитро Комаров відзначав свій 37-й день народження. В честь цього його молода дружина, модель Олександра Кучеренко, зробила телеведучому приємний подарунок. Дівчина презентувала Дмитру авіаквитки і подружжя вперше за місяці самоізоляції вирушили в подорож – пара полетіла до Одеси.
Читайте також в ексклюзивному матеріалі OBOZREVATEL – які локації в Україні Дмитро Комаров радить для подорожей з другою половинкою.
Макс Барських
Відомий співак і завидний холостяк Макс Барських обрав для літнього релаксу Одесу. Це місто є найпопулярнішим місцем відпочинку українців влітку 2020 року. Крім інших розваг, Макс з друзями покатався на "банані", лаконічно підписавши фото "смак літа".
Maruv
Цього літа Maruv разом зі своєю командою вирушила на "маленьке Балі" в межах України. Саме так називають один з курортних комплексів під Одесою.
"Для мене це місце, де можна відпочити душею, наповнитися натхненням і життєвою силою", – прокоментувала відпочинок співачка.
Maruv вибрала для себе і свого колективу сільську місцевість з усіма зручностями, басейном, видом на море, медитаціями і веганською їжею.
Tayanna
Артистка Таня Решетняк, вона ж Tayanna, серед усіх видів відпочинку надає перевагу активному.
"Лежати на пляжі і нічого не робити – не для мене", – зізнається зірка.
Тетяна разом із сином освоюють рафтинг в Мигії (Миколаївська область). А ще в київському Гідропарку співачка освоїла серфінг на річковий хвилі, який став для неї хобі цього літа.
Як писав OBOZREVATEL, популярний український курорт Кирилівка в Запорізькій області 27 липня затопило через сильні зливи і шторми. Під водою опинилися турбази і парковки.