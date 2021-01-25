Відпочинок на Мальдівах у 2021: популярна блогерка розповіла про ціни та умови

Українська блогерка Марина Манюненко поділилася з шанувальниками подробицями відпочинку на Мальдівах. Вона відповіла на найпопулярніші запитання від підписників у мережі.

Відповідний пост жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, летіти на острів з дітьми краще не варто, так як це більше романтичний відпочинок для двох, до того ж тривалий переліт.

Так, Манюненко летіла на Мальдіви прямим рейсом без пересадок. За часом це зайняло 9,5 годин. Крім того, до її острова від Мале необхідно ще добиратися на гідролітаку 45 хвилин.

Щодо різниці в часі від Києва – +4 години до київського часу.

Блогерка зазначила, що путівка на 10 днів на Мальдівах обійшлася близько 230 тисяч гривень.

"Є готелі дешевше, є дорожче. У нас "all inclusive" на їжу, напої, алкоголь", – розповіла Манюненко.

За її словами, на курорті цілий рік практично однакова погода +27...+ 30 градусів тепла. Температура океану так само практично незмінна + 27...+ 29 градусів.

Важливо додати, що цього року відпочивальникам необхідно здавати тест на коронавірус. Це робиться не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Як повідомила OBOZREVATEL, раніше директорка туристичної компанії "Поїхали з нами" Ельміра Асланова розповіла про відпочинок на Занзібарі. За її словами, острів відкритий для українців без тестів на коронавірус.