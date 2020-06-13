Відпочинок на Чорному морі: де і за скільки можна зняти житло влітку 2020

10 червня бази відпочинку України відновили свою роботу після вимушеної паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу в країні. Українці почали активно планувати літні відпустки, бронюючи житло поблизу моря і Чорного зокрема.

Три основні регіони країни для пляжного туризму на Чорному морі – це узбережжя Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Скільки буде коштувати відпочинок на найпопулярніших курортах цих регіонів, дізнавався OBOZREVATEL.

Одеська область

Затока

Це селище, розташоване між Чорним морем і Дністровським лиманом, є одним із найдорожчих морських курортів України. Великою перевагою вважається розвинена інфраструктура, безліч розваг, а також близькість курорту до Одеси та фортеці у Білгород-Дністровському, що дозволяє не обмежуватися виключно пляжним відпочинком під час відпустки.

Житло можна знайти на будь-який смак – від порівняно недорогих номерів/кімнат у приватному секторі до апартаментів класу "люкс" на березі моря. Дуже скромні номери (зі спільним санвузлом для кількох кімнат) можна знайти за ціною 150 грн з особи. Ціни за номер у готелі на двох починаються від 700 грн/доба. Готелі першої лінії, що пропонують проживання зі сніданками, здають номери "стандарт" за ціною 1600 грн/доба. Деякі готелі Затоки також пропонують відпочинок за системою "все включено", де ціна за номер може бути від 3 до 5 тисяч гривень і вище.

Затока Instagram anufriev.raw

Кароліно-Бугаз

Селище Кароліно-Бугаз є "сусідом" Затоки, але з точки зору інфраструктури розвинене дуже слабко.

Житло у приватному секторі зі "зручностями надворі" можна зняти за ціною від 100-150 грн з особи, при цьому до моря доведеться йти пішки приблизно 10-15 хвилин. Середня ціна на готельний номер "стандарт" (перша лінія, сніданки) – 1200 грн/доба.

Кароліно-Бугаз Instagram Марини Купановой

Херсонська область

Залізний порт

Невелике село на півдні Херсонської області підходить для сімейного відпочинку з дітьми. Тут є кілька аквапарків, луна-парк, а вся прибережна лінія всіяна морськими атракціонами. З визначних пам'яток поблизу – Чорноморський Біосферний Заповідник, найбільший морський резерват України.

Зняти невеликий будиночок на сім'ю в межах 1 км до моря можна за ціною 1200 грн/доба. Будинки з хорошим ремонтом обійдуться, в середньому, 2000 грн, а двоповерховий котедж з басейном – близько 3000 грн на добу. Двомісні номери в готелі з басейном можна знайти за ціною від 350 грн/доба.

Вирушаючи на відпочинок до Залізного порту, потрібно враховувати, що для цієї місцевості характерно пересування холодних морських течій, через які навіть у найспекотніший сезон температура води може знизитися до + 16°С.

Залізний порт Instagram Zeleznyi Port

Скадовськ

Місто з розвиненою інфраструктурою. Тут є магазини і ринки, медичні установи, а також велика кількість місць для розваг, в числі яких аквапарк і розважальний комплекс.

Житло на першій лінії можна зняти відносно недорого. Двомісні номери в готелях і пансіонатах коштують від 500 грн/доба. Проживання зі сніданками в готелі з басейном (номер "стандарт") обійдеться для двох від 1500 грн/доба. Найбюджетніший варіант – оренда кімнати в гостьовому будиночку на другій і третій лінії за ціною 100 грн з особи.

Скадовськ Instagram Sun Marina Skadovsk

Миколаївська область

Коблево

Це селище з розвиненою інфраструктурою люблять за його природу. Курорт, розташований на стику Чорного моря та Тилігульського лиману, оточений величезним масивом соснового лісу. У розпал сезону туристам пропонується величезна кількість водних атракціонів.

Дешеве житло можна зняти в приватному секторі в годині ходьби від пляжу. Номер у готелі на першій лінії зі сніданками обійдеться від 1000 грн/доба. Систему "все включено" пропонують лише кілька готелів: ціна за ніч коливається від 1000 до 3000 грн.

Коблево Instagram Ruslan98

Кінбурська коса

Чисті пляжі, заповідна природа і віддаленість від цивілізації – основна особливість курорту. Мінус – нерозвиненість інфраструктури.

Цінова категорія житла потрапляє під розряд "нижче середнього". Сюди приїжджають на кемпінг, тут можна зняти номери з гарними умовами і без або орендувати котедж. Так, у наметовому таборі можна оселитися за 120 грн з людини, зняти кімнату на 3-4 людини можна за 250 грн/добу, а будинок на 7 осіб обійдеться від 800 грн/доба.

Кінбурська коса Instagram Polinelle

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