Відпочинок на Азовському морі 2020: де і за скільки можна провести відпустку

Згідно з планом країни щодо виходу з карантину, вже 10 червня в Україні запрацюють бази відпочинку.

Азовські курорти – одні з найпопулярніших морських напрямків у країні. У скільки обійдеться відпустка біля Азовського моря влітку 2020 року, дізнавався OBOZREVATEL.

Бердянськ

Місто з красивою набережною та розвиненою інфраструктурою. Є, де погуляти і що подивитися. А вже з 13 червня в місті має запрацювати аквапарк.

Велика частина готелів і пансіонатів розташована на Бердянській косі. Зняти двомісний номер на другій лінії можна від 350 грн за добу. Проживання зі сніданками коштуватиме від 500 грн/доба.

Комфортабельні бази відпочинку на першій лінії – з басейном, дитячим майданчиком, Wi-Fi – беруть від 900 грн за номер. Триразове харчування для дорослого в середньому обійдеться від 300 до 400 грн на добу, для дитини – 200-250 грн. Можна замовляти як повний пансіон, так і тільки вечерю, наприклад.

Бердянськ Instagram / danylfoto

Кирилівка

Селище міського типу ділиться на центральну материкову частину, косу Пересип і Федотову косу. Територіально до Кирилівки також відноситься мікрорайон Степок і острів Бірючий. Епіцентром розваг вважається Федотова коса: тут є аквапарк, луна-парки, нічні клуби тощо.

Діапазон цін на косі Пересип і Федотовій косі варіюється від 400 до 2500 грн за добу при двомісному розміщенні без харчування. Проживання в готелі на першій лінії з басейном стартує від 750 грн для двох. Найбюджетныше житло пропонує приватний сектор (переважно мікрорайони Степок і "Кирилівка-2"): зняти будиночок без зручностей можна за 150-200 грн за добу.

Кирилівка Instagram / primorskaya_galateya

Бірючий острів

Острів Бірючий територіально відноситься до Кирилівки і є частиною Азово-Сиваського національного природного парку.

Апартаменти з кухнею можна зняти за 800 грн/доба. Скромні двомісні номери з роздільними ліжками обійдуться в 500-600 грн і вище. За номер у комфортабельному готелі з територією просять від 1200 грн за добу, при цьому середня добова ціна (в залежності від умов та дати заїзду) – 1700 грн без врахування харчування. Котедж класу "стандарт" на березі моря в червні можна замовити за 1800 грн, а двомісний будиночок зі "зручностями на вдорі" – за 180 грн за добу при мінімальному бронюванні на 3 дні.

Бірючий острів Instagram / biryuchiy

Приморськ

Приморськ – невелике курортне містечко, розташоване за два кілометри від Азовського моря на берегах річки Обіточна. Інфраструктура для відпочиваючих (бази відпочинку, готелі і пансіонати) розташовується уздовж лиману за межами міста. Цей курорт вибирають для морського відпочинку з дітьми.

Відпочинок в Приморську для сім'ї (два дорослих + дитина) обійдеться в середньому 800 грн/доба при проживанні в номері "стандарт". Житло "економ" класу без зручностей можна зняти за 150 грн за добу при двомісному розміщенні. Відпочинок зі сніданками в готелях з басейном і Wi-Fi стартує від 750 грн/доба.

Приморські бази відпочинку також пропонують проживання з триразовим харчуванням за 400-500 грн на добу з людини.

Приморськ Фото: Катя Мейер

Генічеськ

Місто розташоване на березі Азовського моря поблизу Арабатської стрілки. Одна з визначних пам'яток регіону – Генічеське озеро (Рожеве озеро).

Двомісні номери "стандарт" стартують за ціною 300 грн за добу. Номер без зручностей – 100 грн/доба з людини. Готелі з басейном, дитячим майданчиком і тренажерним залом пропонують гостям розміститися за ціною 1200 грн/доба і дорожче. Ціни вказані при розміщенні на першій лінії без харчування.

Проживання в приватних пансіонатах на другий і третій лінії обійдеться від 80 грн з людини.

Генічеське озеро Instagram / sunmarina.gengorka

Відзначимо, що вже з 19 червня ціни на житло будуть підвищуватися. Ціновий пік протримається до кінця серпня.

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