Ведуча "Орла і Решки" вночі підкорила єдиний у світі активний содовий вулкан

Ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Юлія Коваль піднялася на єдиний у світі содовий вулкан, який до того ж є активним. Він розташований у Танзанії, куди вони з колегою, Анастасією Івлєєвою, вирушили на вікенд.

Зірка "Орел і Решка. Дівчата" зазначила, що це був найстрашніший і найнебезпечніший підйом у її житті. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ол-Доїньйо-Ленгаї – наймолодший і найбільш активний вулкан Східної Африки. Вивергається він природною содою та попелом. Його висота – приблизно 3 тисячі метрів. Піднятися туди – мрія кожного туриста", – розповіла телеведуча.

Ведуча "Орла і решки" піднялася на активний вулкан у Танзанії. Пресслужба Нового каналу

Ведуча "Орла і решки" піднялася на активний вулкан у Танзанії. Пресслужба Нового каналу

Вирушала на вулкан Юлія з міста Аруша. Рейсових автобусів туди немає, тому ведуча "Орла і Решки" скористалась автостопом. Дівчина зазначила, щоб піднятися на вулкан, потрібно мати теплий спортивний одяг, трекінгове взуття та палиці. Також задля безпеки варто скористатися послугами гіда.

Зірка "Орла і решки" піднялася на активний вулкан уночі. Пресслужба Нового каналу

Свій шлях Юлія Коваль розпочала в цілковитій темряві вночі, щоб до ранку піднятися на вершину вулкану. За її словами, спершу йти було легко, але з кожним десятком метрів сил ставало дедалі менше, температура повітря падала, а схил ставав крутішим і кам'янистішим, а від того й небезпечнішим.

"Кілька годин виснажливого підйому, і одну з найтемніший ночей, що я бачила у своєму житті, змінив ранок. Найстрашніший ранок у моєму житті, тому що зі світанком стало зрозуміло, що я лише на середині шляху. Згори – крута скеля, з якої летить пил і відколюється каміння, а знизу – півторакілометрова прірва", – поділилася ведуча.

Юлія Коваль піднялася на активний вулкан в Африці. Пресслужба Нового каналу

Зірка "Орла і решки" піднялася на активний вулкан в Африці. Пресслужба Нового каналу

Юлія Коваль піднялася на активний вулкан в Африці. Пресслужба Нового каналу

Переборовши свій страх і зібравши всі сили в кулак, Коваль усе ж піднялася на вершину. Дівчина зізналася, що більше ні за що в світі не повторить цей небезпечний підйом, який тривав шість годин. Вона додала, що панорама, яка відкривається на вершині, усе ж варта того, щоб побачити її хоча б один раз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий проєкту "У кого більше" (Новий канал) Максим Узол під час поїздки до Танзанії став першим світлошкірим портером, який піднявся на вершину Кіліманджаро з 25-кілограмовим вантажем на голові.