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25 лютого • оновлено в 12:04
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Варшава – город для наслаждений: чем заняться в польской столице

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Яркая, уютная, вкусная, просторная и весьма бюджетная Варшава среди многих украинцев остается недооцененной.

На фоне архитектурных изысков Западной Европы и других польских городов Варшава будто бы проигрывает. Ведь во время Второй мировой войны практически весь исторический центр города был стерт с лица земли.

И все же именно Варшава – отличное место, чтобы получить море удовольствия, не нанося удар по своему бюджету.

Развлечений здесь на любой вкус, а лететь в Варшаву меньше двух часов. Дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Итак, что же делать в Варшаве?

Ходить за покупками

Варшава – город для наслаждений: чем заняться в польской столице

pixabay.com

В Варшаве огромные торговые центры, все лучшие мировые бренды и длинные сезоны скидок. Лучше всего "на закупы" отправляться в торговые центры "Аркадия" и "Золотые террасы" возле главного железнодорожного вокзала. Также ряды магазинов и торговых центров расположились прямо в центре города напротив Дворца культуры и науки.

Наесться сладостей

Путешественники любят нахваливать итальянское мороженое, но варшавское ему ничем не уступает. Купить его можно на каждом шагу. В лавках обычно предлагают на выбор десятки сортов, щедро добавляют к мороженому по желанию различные сиропы, вафельные и фруктовые добавки, сахарную пудру. В итоге огромное мороженое едва умещается в руке.

Посещать музеи

Варшава – город для наслаждений: чем заняться в польской столице

pixabay.com

Если архитектурных достопримечательностей в привычном смысле в Варшаве совсем не много, это не значит, что здесь нечего смотреть.

Варшава – город впечатляющих музеев, выставок и галерей. Кроме традиционных музеев, вроде Национального музея, Музея Этнографии или Музея польской армии, в Варшаве недавно открылось множество уникальных, прогрессивных площадок.

Самые яркие из них – Музей Варшавского восстания и Музей истории польских евреев. Это огромные экспозиции, впечатляющие экспонаты и декорации, позволяющие полностью погрузиться в события тех дней.

Особого внимания заслуживает Дворец культуры и науки. Это гигантская сталинская высотка в центре Варшавы, где постоянно выставляются хитроумные и яркие экспозиции, призванные популяризовать науку среди посетителей. К тому же вид на город с обзорной площадки открывается потрясающий.

Гулять по садам и паркам

Ко всему прочему, Варшава, безусловно, один из самых зеленых и уютных городов Европы. Тут огромное количество парков. Самый роскошный из них – Королевские Лазенки. Парк занимает 76 гектаров в центре города. Пышная зелень чередуется с прудами и озерами. Здесь расположены дворцы, театры и оранжереи.

Очень хорош мини-парк на крыше библиотеки Варшавского университета. Пышная зелень со скамейками и мостиками располагается прямо над суперсовременным зданием библиотеки из стекла и бетона. Подняться сюда, выпить кофе и полюбоваться шикарным видом на Варшаву и Вислу может любой.

Предаваться обжорству

Варшава – город для наслаждений: чем заняться в польской столице

pixabay.com

Варшава – отличное место для гастротура. Здесь демократичные цены и потрясающее разнообразие ресторанов, пабов и баров. Кухня в польской столице на любой вкус – индийская, китайская, французская, итальянская и, конечно, польская.

Достаточно выбрать по отзывам то, что вас интересует.

Вести активную культурную и ночную жизнь

В Варшаве по вечерам и ночью жизнь бурлит. Заядлые тусовщики легко найдут бар или клуб по вкусу, где можно будет весело провести всю ночь.

Кроме того, в Варшаве отличные театры и концертные залы. Поэтому сюда часто с гастролями заезжают звездные театральные труппы и самые видные музыкальные исполнители современности. А цены на билеты обычно ниже, чем в других городах к Западу от Украины.

Поездку можно совместить с концертом любимого исполнителя и игрой футбольной команды. В мобильном приложении aviasales.ua.

В разделах “Концерты” и “Футбол” можно подобрать билеты на самолет, отели и даже билеты на сам концерт.

Приложение для IOS, для Android.

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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Про братский приём польских националистов забыли написать
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
В Варшаве каждого xoxла ждут вантуз, тряпка и метла.
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